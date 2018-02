PyeongChang | gli azzurri dello snowboard fuori nei quarti

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il medagliere e tutti i podi di sabato 24 febbraio : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di sabato 24 febbraio. SNOWBOARD: Big Air maschile: 1) Sebastien Toutant (Canada) 2) Kyle Mack (USA) 3) Billy Morgan (Gran Bretagna) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang 2018 (foto pagina Facebook ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia in doppia cifra : 10 medaglie - 3 ori! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

LIVE Snowboard - PGS Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Coratti e Fischnaller agli ottavi - clamorosa uscita di March - che aveva dominato la prima run. EliminatI Ochner e Felicetti : Tanta Italia, anche con possibilità di medaglia, nello Snowboard alpino, questa notte alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nel PGS, unica specialità rimasta nel programma a cinque cerchi, ben cinque italiani, quattro tra gli uomini ed una tra le donne, proveranno a dare l’assalto al podio: si tratta di Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Aaron March, Mirko Felicetti e Naya Ochner. A partire dall’1.00 ora italiana, via alla qualification ...

Olimpiadi invernali 2018 PyeongChang/ Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 24 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 24 febbraio e italiani in gara. Otto finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 01:05:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 24 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi sabato 24 febbraio l’Italia si gioca le sue ultime chance di medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e Andrea Giovannini puntano alle medaglie nelle mass start di speed skating. Nel PGS maschile di snowboard ci giochiamo quattro possibili carte da podio: Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Aaron March possono far saltare il banco. Serve un miracolo nel team ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (sabato 24 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi sabato 24 febbraio si assegnano otto titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si parte con i PGS di snowboard e si passa al fascino della 50km di sci di fondo con nel mezzo il team event di sci alpino, poi si passa alle mass start di speed skating senza dimenticarsi della finale per l’oro di curling maschile e del Big Air. L’Italia punta tutto su Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone, Andrea Giovannini ma ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. 50 km maschile. Francesco De Fabiani : voglia di stupire e nulla da perdere : voglia di stupire e nulla da perdere. Francesco de Fabiani ci prova a recitare il ruolo di guastafeste in una 50 km a tecnica classica all’inizio della quale i fari sono puntati su altri atleti, quelli che hanno già fatto incetta di medaglie a PyeongChang 2018 e quelli che hanno preparato in particolare questa gara che consegna i vincitori alla storia. L’azzurro ha messo fin da subito in questa stagione nel mirino la gara più lunga ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Fabrizio Curtaz : “L’Italia ha migliorato Sochi del 100%. Rammarico per non aver espresso tutto il potenziale” : Oggi si sono concluse le gare di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia chiude la spedizione con due medaglie, entrambe di bronzo: quella conquistata da Dominik Windisch nella sprint e quella raccolta con la staffetta mista. Il bottino complessivamente è buono visto che si tratta di uno dei migliori risultati della storia ma spicca lo 0 nel settore femminile. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha stilato il ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di sabato 24 febbraio : Ultimo appuntamento con il borsino. Nella giornata di sabato 24 febbraio l’Italia si giocherà le ultime occasioni per salire sul podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le speranze di medaglia. SCI ALPINO Ore 3.00, Team Event La prova a squadre fa il suo debutto a cinque cerchi. L’Italia non vanta una grande tradizione in questa specialità anche se potrà provare a sfruttare un tabellone non impossibile ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : penultima giornata (sabato 24 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Sabato 24 febbraio è in programma la penultima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia un grande spettacolo visto che verranno messi in palio ben otto titoli, di cui tre saranno grandi novità: il team eventi di sci alpino e le mass start di speed skating. Spazio al tradizionale PGS di snowboard per le donne e per gli uomini, spettacolo garantito con le acrobazie del Big Air, imperdibile la finale per l’oro di ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Italia nella top10 nel medagliere : cosa deve succedere? Tutti gli scenari… : Domani, sabato 24 febbraio, l’Italia saprà in quale posizione del medagliere terminerà le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Esiste la possibilità di chiudere tra le top10, risultato che renderebbe trionfale una spedizione, di per sé, già molto positiva. Bisognerà fare la corsa su Svizzera e Giappone. Di seguito i possibili scenari. CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi L’Italia è costretta a vincere almeno una medaglia ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svezia vince la sfida con la Norvegia e conquista la staffetta maschile! Lontani gli azzurri : Medaglia d’oro nella penisola scandinava, per la staffetta maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Non, però, in Norvegia, la nazionale più attesa, bensì in Svezia, al termine di una gara ricca di sorprese e condizionata ancora una volta dalle condizioni meteo e dal vento, che ha reso molto impegnative la maggior parte delle sessioni di tiro. La Svezia, con questo oro, ha coronato un’Olimpiade memorabile nel Biathlon, ...