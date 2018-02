Play Store | sconti fino al 75% su app e giochi Android | ma sono solo 16 i titoli gratuiti

Una nuova interfaccia bianca e un enorme pulsante sono in test sul Play Store di Google : Google sta conducendo alcuni test sul Play Store, con una nuova interfaccia meno colorata e un enorme pulsante per l'installazione delle applicazioni. Ci sarà un refresh Imminente o sono solo esperimenti? L'articolo Una nuova interfaccia bianca e un enorme pulsante sono in test sul Play Store di Google è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Prezzo giù per Resident Evil 7 e Skyrim tra le offerte del weekend su PlayStation Store : Sul PlayStation Store sono partite le nuove offerte del weekend da oggi 23 febbraio. Ci sono tanti titoli in offerta su PlayStation Store fino al 26 febbraio. Con The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Hitman: Game of the Year Edition, Wolfenstein II: The New Colossus, Resident Evil 7: Biohazard e molti altri scontati fino a lunedì, ci sono tanto giochi su cui mettere le mani. Ecco la lista completa delle offerte del weekend su PlayStation ...

Google annuncerà ARCore 1.0 al MWC 2018 - anche se è gia iniziato il roll out sul Play Store : Al Mobile World Congress 2018 Google annuncerà ARCore 1.0, la propria piattaforma per la realtà aumentata, anche se l'aggiornamento è già in fase di roll out sul Play Store. L'articolo Google annuncerà ARCore 1.0 al MWC 2018, anche se è gia iniziato il roll out sul Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Street Fighter IV Champion Edition arriva sul Play Store con multiplayer e supporto ai controller bluetooth : Street Fighter IV Champion Edition arriva sul Play Store con 32 lottatori e la possibilità di giocare in modalità giocatore singolo e multiPlayer via Wi-Fi. Il picchiaduro è caratterizzato da una grafica non esaltante, ma l'esperienza di gioco è fedele allo stile della serie, con controlli adattati per i dispositivi mobili tramite pad virtuale e il supporto ai controller bluetooth. L'articolo Street Fighter IV Champion Edition arriva sul Play ...

La demo di Hokuto ga Gotoku arriva sul PlayStation Store giapponese : Hokuto ga Gotoku è il nuovo gioco dedicato all'amato Kenshiro attualmente previsto solo per il mercato giapponese. Il titolo, con le sue meccaniche di combattimento, è stato protagonista di una recente serie di filmati che vi abbiamo proposto.Ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che oggi, 22 febbraio, è prevista l'uscita della demo di Hokuto ga Gotoku sul PlayStation Store giapponese. In questa versione di prova i giocatori ...

Offerte PlayStation Store su Fortnite al 21 febbraio - prezzo giù su tanti giochi con sconti al 60% : Da oggi 21 febbraio parte una lunga serie di Offerte PlayStation Store: innanzitutto la promozione della settimana è il gioco d’azione di Epic Games, Fortnite. Con una selezione di Pacchetti Fondatori e Upgrade disponibili in offerta su PS4, si potrà gustare la campagna e tuffarsi nella modalità Battaglia Reale. Fortnite nelle Offerte PlayStation Store Fortnite – Standard Founder’s Pack Fortnite – Deluxe Founder’s Pack Fortnite – Super ...

Fortnite è il nuovo titolo della settimana sul PlayStation Store : Fortnite continua a macinare numeri da record, e in seguito al recente calo di giocatori subito da PlayerUnknown's Battlegrounds più di qualcuno si è detto sicuro del fatto prima o poi la battle royale di Epic Games insidierà il primato di PUBG.Nel frattempo, vi farà piacere sapere che Fortnite è il nuovo titolo in offerta con la Promozione della settimana sul PlayStationt Store. Il gioco è free-to-play, ma alcune versioni a pagamento che ...

Play Store : 50 app e giochi Android in offerta sul Play Store per questo mercoledì : Ci sono ben 50 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno soltanto 14 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per avvicinarsi al weekend? L'articolo Play Store: 50 app e giochi Android in offerta sul Play Store per questo mercoledì è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Reply è arrivata nel Play Store : ecco come funziona e download APK : Volete provare la nuova app di Google per le smart Reply? eccovi l'APK di Google Reply. Vi spieghiamo anche come utilizzarla e come funziona. L'articolo Google Reply è arrivata nel Play Store: ecco come funziona e download APK è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Oltre 400 euro di App e Giochi scontati e gratis sul Play Store con tanti Icon Pack : Sono ancora Oltre 70 app e Giochi gratis e scontate per un valore di ben 400 euro risparmiato in questi giorni di fine Febbraio 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android Oltre 70 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per fine Febbraio Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis […]

Google Pay arriva sul Play Store - dove sostituisce Android Pay e Google Waller : Inizia oggi il roll out sul Play Store di Google Pay, la nuova applicazione che va a sostituire Android Pay e Google Wallet. Un'applicazione tutta nuova, con la sicurezza tipica dei prodotti Google e che presto si arricchirà di nuovi servizi. L'articolo Google Pay arriva sul Play Store, dove sostituisce Android Pay e Google Waller è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Puteolana 1902 - Pastore : «Bella vittoria - puntiamo ai Playoff» : NAPOLI - La Puteolana 1902 ha battuto 2-4 il San Giorgio 1926 nell'ultimo turno del girone A di Eccellenza. Ecco il commento dell'attaccante Pastore ai microfoni dell'ufficio stampa: "Era importante ...

Tante app e molti giochi in offerta sul Play Store per finire la settimana in bellezza : Ci sono più 50 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno solo 19 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per concludere al meglio la settimana? L'articolo Tante app e molti giochi in offerta sul Play Store per finire la settimana in bellezza è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Oltre 60 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 17-18 Febbraio : Sono ancora Oltre 60 app e Giochi gratis scontate in questo weekend di metà Febbraio 2018 dove risparmiare Oltre 250 euro sul Google Play Store Oltre 60 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per metà Febbraio Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono Oltre 60 app scontate tantissime applicazioni gratis […]