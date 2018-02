Perugia | 100 capolavori all' Accademia Nazionale di San Luca

Perugia - CasaPound : raccolte in Umbria oltre 1000 firme per le politiche in una settimana. : (UNWEB) P "In due soli appuntamenti e in presenza di autenticatori in tutte le sezioni umbre abbiamo raccolto oltre 1000 firme. Nella sola provincia di Perugia è stato raddoppiato il numero minimo per ...