Pallanuoto femminile | Serie A1 2018 | Bogliasco sorprende Roma | Milano e Rapallo quanta

Pallanuoto - A1 femminile 2018 : undicesima giornata. Tre incontri in programma nel week-end : Torna a pieni ritmi il campionato femminile di A1 di Pallanuoto: c’era stata una breve pausa ad inizio febbraio per consentire al Settebello di disputare la fase preliminare di Europa Cup. In programma nel week-end un’undicesima giornata molto scarna, che vedrà in acqua solo tre partite (prime della classe saranno impegnate infatti in Euro League). Si era infatti giocata in anticipo la sfida tra Plebiscito Padova e Cosenza, che aveva ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : nell’anticipo dell’11a giornata Padova-Cosenza 11-4. Poker per Laura Barzon : L’andata dei quarti di finale di Eurolega incalza e così Padova ha dovuto anticipare il match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile contro Cosenza: nel fine settimana infatti le patavine ed il Catania saranno impegnate nel massimo torneo continentale per club (le etnee osservano il turno di riposo in questa giornata di campionato). A Padova finisce 11-4 per le padrone di casa contro un Cosenza ...

Pallanuoto femminile - le venti convocate dell’Italia per il common training con la Grecia : In vista della Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, il Setterosa si ritroverà dal 25 al 28 febbraio ad Ostia per un common training con la Grecia. Il commissario tecnico Fabio Conti ha allargato a 20 il numero delle atlete convocate, rispetto alle 16 chiamate in vista della prima fase del torneo: al blocco, completamente confermato, si aggiungono il trio della Florentia e Giusy Citino del Cosenza. Di seguito l’elenco ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane del decimo turno. Roberta Bianconi trascina Catania : Sabato si è disputata la decima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile: Catania ha vinto ancora, allungando in classifica, in virtù del turno di riposo di Padova. Il derby ligure è andato al Bogliasco, mentre sono state corsare nel Sud Italia Roma e Milano. Andiamo a scoprire le migliori giocatrici italiane dell’ultimo turno. Roberta Bianconi (Catania): altro poker per lei, che mantiene la vetta della classifica ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : continua la fuga del Catania. Cade nel derby il Rapallo : Iniziato il girone di ritorno nella Serie A1 di Pallanuoto femminile: Catania riprende da dove aveva interrotto ogni discorso e vince in casa della Florentia con il nettissimo punteggio di 4-16. Non approfitta del turno di riposo di Padova il Rapallo, che perde nel derby in casa di Bogliasco per 9-6 e non solo fallisce l’aggancio al secondo posto, ma viene agganciato al terzo da Roma, vittoriosa 2-7 in casa del Cosenza, e da Milano, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : inizia il girone di ritorno. Riprende la caccia al Catania : Archiviata la prima fase di Europa Cup, con il Setterosa che si è qualificato alla Final Six, la Pallanuoto femminile italiana, è tornata a guardare ai club e, dopo le finali di Coppa Italia, con il trofeo conquistato dal Catania, domani si rituffa nel campionato di Serie A1, dove è in programma la prima giornata del girone di ritorno. Il Catania capolista fa visita alla Florentia in un match che, sulla carta, non dovrebbe avere storia, con le ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Roberta Bianconi porta il trofeo a Catania : Nel weekend appena trascorso si è disputata la Final Four di Coppa Italia di Pallanuoto femminile, trofeo che dopo 5 anni è tornato a Catania. Roma è stata nuovamente sconfitta in Finale, come in FIN Cup, Terzo posto per Cosenza e quarto per Bogliasco. Andiamo a conoscere quali sono le italiane che si sono maggiormente distinte nella due giorni di gare. Roberta Bianconi (Catania): tripletta in semiFinale e tripletta in Finale. Già questo dato la ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : trionfa Catania - Roma battuta. Cosenza è terza : La Coppa Italia di Pallanuoto femminile torna a Catania dopo cinque cinque anni: le etnee hanno battuto per 12-6 in finale Roma, in una gara mai in discussione, con la Coppa che aveva preso la strada della Sicilia già dopo il primo quarto, concluso sul 4-0, in virtù della doppietta di Garibotti e delle marcature di Bianconi e Aiello. Le capitoline non riescono più a rientrare in partita: a metà gara lo score recita 6-1, poi un sussulto ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : la finale sarà Roma-Catania. Superate Cosenza e Bogliasco : La finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà Roma-Catania: domani andrà in scena ad Ostia il replay della finale di FIN Cup: tre mesi fa vinsero le etnee. Per il terzo posto invece si affronteranno Cosenza e Bogliasco, Superate oggi nelle semifinali. finale per il terzo posto alle ore 14, alle 16 la finalissima. Nella prima semifinale Roma ha superato per 11-9 Cosenza, al termine di una partita tiratissima. Dopo il 2-2 del primo ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : il tabellone dai quarti alla finale. Date - programma - orari e tv. Il Setterosa trova l'Olanda : Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della LEN e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 23 MARZO quarti DI FINALE: orario da definire Italia vs Paesi Bassi orario da ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : il tabellone dai quarti alla finale. Date - programma - orari e tv. Il Setterosa trova l’Olanda : Il Setterosa si è qualificato alla Final Six dell’Europa Cup 2018 di Pallanuoto femminile, nuova competizione continentale organizzata alla LEN. L’Italia non ha brillato nel girone eliminatorio vincendo soltanto contro Germania e Israele mentre ha perso contro l’Ungheria all’esordio e ha pareggiato in chiusura con la Grecia. Segnali poco incoraggianti da parte delle azzurre che dovranno decisamente alzare il proprio ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : l’Italia avanza alla Final Six. In Spagna ci attende l’Olanda : Obiettivo minimo raggiunto, ma nulla di più: il Setterosa avanza, come da pronostico, alla Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, ma lo fa da terza classificata del proprio girone. La strada che ci attende a Pontevedra, in Spagna, dal 23 al 25 marzo, dunque, si presenta tutt’altro che in discesa. Le azzurre incroceranno infatti l’Olanda nei quarti di Finale, per poi trovare, eventualmente, la Grecia in semiFinale, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia alle Final Six. Avversarie - date - programma - orari e tv : L’Italia si è qualificata alla Final Six della Europa Cup 2018 di Pallanuoto femminile, nuova competizione organizzata dalla LEN. Il Setterosa ha concluso il girone eliminatorio al terzo posto dopo aver perso con l’Ungheria e aver pareggiato con la Grecia (oltre alle comode vittorie su Israele e Germania). Le azzurre hanno raggiunto l’obiettivo minimo ma non sono riuscite a lottare per il primo posto nel girone che avrebbe ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Grecia-Italia 11-11. Il Setterosa offre una buona prestazione - ma è terzo : L’Italia gioca una partita ricca di alti e bassi contro la Grecia nell’ultimo incontro della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e alla fine impatta sul punteggio di 11-11. Le elleniche vincono il girone e conquistano il pass diretto per le semifinali della manifestazione, mentre le azzurre sono terze e dovranno disputare i quarti di finale nella Final Six. La nostra Nazionale aveva bisogno di vincere con tre ...