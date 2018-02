Palermo | leader centri sociali | contro di noi castello accusatorio ridicolo

Palermo : pestaggio leader FN - anche Mancuso non risponde al Gip : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - anche Carlo Mancuso, dopo Gianmarco Codraro, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip di Palermo Roberto Riggio. I due antagonisti sono accusati di tentato omicidio per il pestaggio di Massimo Ursino, il leader di Forza Nuova avvenuto martedì sera a

Palermo : pestaggio leader FN - anche Mancuso non risponde al Gip : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) – anche Carlo Mancuso, dopo Gianmarco Codraro, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip di Palermo Roberto Riggio. I due antagonisti sono accusati di tentato omicidio per il pestaggio di Massimo Ursino, il leader di Forza Nuova avvenuto martedì sera a Palermo. I due giovani sono stati sentiti in momenti diversi perché hanno il divieto di incontro tra loro. Il Procuratore aggiunto Ennio ...

Palermo - il legale dei fermati per il pestaggio del leader di FN : da pm accuse da fantadiritto : L'avvocato Giorgio Bisagna: "Altro che tentato omicidio, il medico parla di soli 5 giorni di riposo"

Palermo : aggressione leader FN - dal Comune ancora nessuna autorizzazione a comizio : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - nessuna autorizzazione per il comizio di Forza Nuova, che si terrà sabato pomeriggio a Palermo, è stata concessa, fino a questo momento, al movimento politico. Come risulta all'Adnkronos, nei giorni scorsi, gli organizzatori del comizio - che prevede la presenza di Rob

Palermo : aggressione leader FN - domani udienza covalida gip dei due fermati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Si terrà domani, davanti al gip di Palermo Roberto Riggio, l'udienza di convalida per i due fermi per l'aggressione al leader di Forza nuova Massimo Ursino. In carcere sono fini, con l'accusa di tentato omicidio in concorso, Carlo Mancuso, di 28 anni, e Giovanni Codrar

Palermo : aggressione leader FN - pm alla ricerca di prove per gli altri indagati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - La Procura di Palermo alla ricerca delle prove a carico dei quattro giovani militanti dei centri sociali indagati nell'ambito dell'aggressione al leader di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta martedì sera in via Dante a Palermo. Due giovani, Carlo Mancuso, di 28 anni,

Palermo : aggressione leader FN - pm alla ricerca di prove per gli altri indagati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – La Procura di Palermo alla ricerca delle prove a carico dei quattro giovani militanti dei centri sociali indagati nell’ambito dell’aggressione al leader di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta martedì sera in via Dante a Palermo. Due giovani, Carlo Mancuso, di 28 anni, e Giovanni Codraro, di 26, sono da ieri in stato di fermo. Gli altri quattro sono al momento solo indagati e a loro carico non ...

Palermo : legale fermati pestaggio leader FN - tentato omicidio reato spropositato : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Io non ho ancora letto gli atti ma da quello che emerge finora posso certamente affermare che il capo di imputazione contestato ai miei clienti, di tentato omicidio in concorso, è davvero esagerato, direi spropositato". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Giorgio Bis

Palermo : aggressione leader FN - prima notte in carcere per i due antagonisti fermati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - prima notte in carcere per i due antagonisti fermati ieri sera per il brutale pestaggio di Massimo ursino, il dirigente palermitano di Forza Nuova, avvenuto martedì sera in centro a Palermo. Con l'accusa di tentato omicidio in concorso, sono stati fermati ieri due giov

Palermo : aggressione leader FN - prima notte in carcere per i due antagonisti fermati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – prima notte in carcere per i due antagonisti fermati ieri sera per il brutale pestaggio di Massimo ursino, il dirigente palermitano di Forza Nuova, avvenuto martedì sera in centro a Palermo. Con l’accusa di tentato omicidio in concorso, sono stati fermati ieri due giovani, Carlo Mancuso, di 28 anni, e Giovanni Codraro, di 26. Anche se per la Digos ia ad agire sono state in tutto otto persone. Altri tre ...

Palermo : aggressione leader Forza Nuova - vertice in Procura : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - vertice in Procura, a Palermo, sull'aggressione del leader palermitano di Forza Nuova, Massimo Ursino, pestato ieri sera a sangue nella centralissima via Dante. L'inchiesta, per tentato omicidio, è coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni. La Digos ha portato

Palermo : aggressione leader Forza Nuova - vertice in Procura : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) – vertice in Procura, a Palermo, sull’aggressione del leader palermitano di Forza Nuova, Massimo Ursino, pestato ieri sera a sangue nella centralissima via Dante. L’inchiesta, per tentato omicidio, è coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni. La Digos ha portato ai magistrati le informative su quanto accaduto ieri sera, con i risultati delle perquisizioni avvenute nella notte nelle ...

Palermo : aggressione leader Forza Nuova - Procura indaga per tentato omicidio : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - La Procura di Palermo indaga per tentato omicidio per l'aggressione al leader di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta ieri sera nella centralissima via Dante. Al momento le posizioni di cinque giovani militanti dei centri sociali sono al vaglio della Procura. I giovani

Palermo : sui social è guerra contro gli aggressori del leader di Forza Nuova : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) – “E della put..na che filma e ride mentre pestano Massimo ne vogliamo parlare? Da mandare col cu.. di fuori in un campo di profughi… e poi vediamo come ride”. E’ soltanto uno dei post pubblicati dai simpatizzanti di Forza Nuova per commentare l’aggressione di Massimo Ursino, leader di Forza Nuova a Palermo, avvenuta ieri sera nella centralissima via Dante nel capoluogo siciliano. ...