Palermo : gioielliera legata - imbavagliata e rapinata - tre arresti : Palermo , 23 feb. (AdnKronos) - In cinque hanno assaltato una gioielleria a Palermo e, dopo aver imbavagliato e legato la titolare, hanno portato via preziosi per un valore di 25mila euro. Per tre di loro, però, sono scattate le manette. Si tratta di Angela Zito, 47 anni, Giuseppe De Rosalia, 21 anni

Palermo : gioielliera legata - imbavagliata e rapinata - tre arresti : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – In cinque hanno assaltato una gioielleria a Palermo e, dopo aver imbavagliato e legato la titolare, hanno portato via preziosi per un valore di 25mila euro. Per tre di loro, però, sono scattate le manette. Si tratta di Angela Zito, 47 anni, Giuseppe De Rosalia, 21 anni, e Salvatore Bronte, tutti con precedenti penali, arrestati dalla Polizia a distanza di poche ore dal colpo messo a segno in un negozio della ...