Pagelle Inter-Benevento 2-0 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 26^ giornata

Pagelle Inter-Benevento 2-0 - Skriniar il migliore : Pagelle Inter-Benevento 2-0 – Si è concluso il secondo match valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Benevento, partita che ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato. La squadra di Luciano Spalletti continua a confermare grandi difficoltà, i tre punti conquistati non devono ingannare, la prestazione dei nerazzurri è stata veramente negativa. Ottima invece la partita della squadra di De ...

Pagelle/ Inter-Benevento : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 26^ giornata - primo tempo) : Le PAGELLE di Inter Benevento: i voti della partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Migliori e peggiori: tutti i giudizi per il Fantacalcio sul match di San Siro(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 21:33:00 GMT)

Commenti - Pagelle e interviste Lunedì 7 pagine su L'Eco di Bergamo : Ecco la cronaca della gara proposta in diretta su sito de L'Eco di Bergamo. SECONDO TEMPO 48' - È finita. Atalanta-Fiorentina 1-1 46' - Falcinelli pescato in ottima posizione manda fuori di sinistro. I viola ...

Le Pagelle di Genoa-Inter : I voti dei giocatori del Genoa 6,5 PERIN Si fa trovare pronto sul destro di Candreva. 6 ROSSETTINI Uno dei meno sicuri della retroguardia rossoblù. 6,5 SPOLLI Non è più quello dei tempi d'oro, ma ha ...

Pagelle/ Genoa-Inter (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le Pagelle di Genoa Inter: i voti per il Fantacalcio a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita del Luigi Ferraris, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 23:07:00 GMT)

Genoa-Inter 2-0 - Pagelle e tabellino : Genoa-Inter, 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Genoa-Inter 2-0 - che partita di Pandev : Pagelle Genoa-Inter – Si è concluso l’anticipo serale valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, importante prestazione del Genoa che ha vinto senza particolari problemi contro l’Inter, la squadra di Spalletti sempre più negativa, solo la ‘fortuna’ nella prima parte di stagione ha aiutato i nerazzurri, adesso sono usciti i veri valori della squadra, forse nemmeno da Europa League. Inter ‘da ...

Pagelle/ Inter Bologna (2-1) : Karamoh decisivo. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 24^ giornata) : Pagelle Inter Bologna: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro. I nerazzurri in crisi di risultati ospitavano i felsinei, in netto calo ma tranquilli in classifica(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:15:00 GMT)

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh fenomenale - per Brozovic e Perisic l'ennesima prestazione deludente : ... Video e gol, Inter-Atalanta Primavera 3-3, i bergamaschi acciuffano il pari nel recupero su rigore Inter-Bologna diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 11 febbraio Probabili formazioni ...

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh inventa - ecco il peggiore Video : Si è conclusa la gara tra Inter-Bologna [Video] giocata al Meazza per la 24esima giornata di campionato, dove i nerazzurri sono finalmente tornati alla vittoria dopo 2 mesi, mancava da Inter-Chievo finita 5-0. La vittoria sugli uomini di Donadoni consente alla squadra di Milano di scavalcare la Lazio a +2 e portarsi al terzo posto in classifica. L'Inter è partita subito forte con il gol di Eder al 2' minuto, abile a sfruttare una giocata in ...

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh inventa - ecco il peggiore : Si è conclusa la gara tra Inter-Bologna giocata al Meazza per la 24esima giornata di campionato, dove i nerazzurri sono finalmente tornati alla vittoria dopo 2 mesi, mancava da Inter-Chievo finita 5-0. La vittoria sugli uomini di Donadoni consente alla squadra di Milano di scavalcare la Lazio a +2 e portarsi al terzo posto in classifica. L'Inter è partita subito forte con il gol di Eder al 2' minuto, abile a sfruttare una giocata in velocità di ...

Inter-Bologna - le Pagelle : Rafinha crea scompiglio - Miranda brutto errore : HANDANOVIC 6.5 Reattivo sul colpo di testa di Palacio, ma non può nulla quando l'argentino si presenta davanti a lui. Nel finale salva ancora su Palacio. CANCELO 6 Corre per tutta la fascia. In fase ...

Pagelle Inter-Bologna 2-1 : Karamoh nuovo eroe di San Siro - Mbaye ingenuo : Pagelle Inter-Bologna – Termina il digiuno di vittorie dell’Inter: scongiurato il record negativo di 9 gare senza successo. I nerazzurri vincono con il Bologna e si riprendono il terzo posto in classifica con il sorpasso ai danni della Lazio, in attesa di conoscere il risultato della Roma. Migliore in campo il giovane Karamoh, schierato a sorpresa da Spalletti sulla fascia destra al posto di Candreva. Il francese è determinante ...

Pagelle/ Inter Bologna : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 24^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Bologna: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro. I nerazzurri in crisi di risultati ospitavano i felsinei, in netto calo ma tranquilli in classifica(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:01:00 GMT)