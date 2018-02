Pagelle Bologna-Genoa 2-0 | Falletti entra e segna

Pagelle Bologna-Sassuolo 2-1 - in gol Babacar : Pagelle Bologna-Sassuolo 2-1 – Si è concluso l’importante scontro salvezza valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, botta e risposta tra Bologna e Sassuolo. La squadra di Donadoni passa in vantaggio grazie ad una giocata del centrocampista Poli, grande reazione degli uomini di Iachini che trovano il gol del pareggio grazie a Babacar, ottima la giocata di Berardi che sembra in ripresa almeno dal punto di vista fisico. ...

Pagelle/ Inter Bologna (2-1) : Karamoh decisivo. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 24^ giornata) : Pagelle Inter Bologna: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro. I nerazzurri in crisi di risultati ospitavano i felsinei, in netto calo ma tranquilli in classifica(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:15:00 GMT)

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh fenomenale - per Brozovic e Perisic l'ennesima prestazione deludente : ... Video e gol, Inter-Atalanta Primavera 3-3, i bergamaschi acciuffano il pari nel recupero su rigore Inter-Bologna diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 11 febbraio Probabili formazioni ...

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh inventa - ecco il peggiore Video : Si è conclusa la gara tra Inter-Bologna [Video] giocata al Meazza per la 24esima giornata di campionato, dove i nerazzurri sono finalmente tornati alla vittoria dopo 2 mesi, mancava da Inter-Chievo finita 5-0. La vittoria sugli uomini di Donadoni consente alla squadra di Milano di scavalcare la Lazio a +2 e portarsi al terzo posto in classifica. L'Inter è partita subito forte con il gol di Eder al 2' minuto, abile a sfruttare una giocata in ...

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh inventa - ecco il peggiore : Si è conclusa la gara tra Inter-Bologna giocata al Meazza per la 24esima giornata di campionato, dove i nerazzurri sono finalmente tornati alla vittoria dopo 2 mesi, mancava da Inter-Chievo finita 5-0. La vittoria sugli uomini di Donadoni consente alla squadra di Milano di scavalcare la Lazio a +2 e portarsi al terzo posto in classifica. L'Inter è partita subito forte con il gol di Eder al 2' minuto, abile a sfruttare una giocata in velocità di ...

Inter-Bologna - le Pagelle : Rafinha crea scompiglio - Miranda brutto errore : HANDANOVIC 6.5 Reattivo sul colpo di testa di Palacio, ma non può nulla quando l'argentino si presenta davanti a lui. Nel finale salva ancora su Palacio. CANCELO 6 Corre per tutta la fascia. In fase ...

Pagelle Inter-Bologna 2-1 : Karamoh nuovo eroe di San Siro - Mbaye ingenuo : Pagelle Inter-Bologna – Termina il digiuno di vittorie dell’Inter: scongiurato il record negativo di 9 gare senza successo. I nerazzurri vincono con il Bologna e si riprendono il terzo posto in classifica con il sorpasso ai danni della Lazio, in attesa di conoscere il risultato della Roma. Migliore in campo il giovane Karamoh, schierato a sorpresa da Spalletti sulla fascia destra al posto di Candreva. Il francese è determinante ...

Pagelle/ Inter Bologna : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 24^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Bologna: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro. I nerazzurri in crisi di risultati ospitavano i felsinei, in netto calo ma tranquilli in classifica(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Pagelle Bologna-Fiorentina 1-2 - doppio gol da calcio d’angolo : Pagelle Bologna-Fiorentina – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, grandi emozioni ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Succede di tutto nella partita tra Bologna e Fiorentina, in particolare modo verrà ricordato per il doppio gol da calcio d’angolo, prima Veretout e poi Pulgar. Nel finale in rete Chiesa. Finisce 1-2. Pagelle Bologna-Fiorentina Bologna: Mirante ...

Pagelle / Napoli Bologna (3-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Napoli Bologna: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo al San Paolo. Vittoria in rimonta dei partenopei, ancora primim(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:19:00 GMT)

Pagelle Napoli-Bologna 3-1 : super Mertens - Mbaye disastroso : Pagelle Napoli-Bologna – Il Napoli si riprende la vetta della classifica rispondendo al successo dei bianconeri con il Chievo grazie ai tre punti conquistati al ‘San Paolo’ contro il Bologna. Inizio shock per i partenopei con Palacio che sblocca la gara dopo appena un minuto di gioco. La squadra di Sarri però reagisce e ribalta il risultato non senza polemiche per il rigore concesso a Callejon per fallo di Masina. Lo spagnolo ...

Pagelle/ Napoli Bologna : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Napoli Bologna: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo al San Paolo nella ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 16:06:00 GMT)

Pagelle Bologna-Benevento 3-0 : Verdi sempre decisivo : Pagelle Bologna-Benevento – La Serie A è tornata in campo per la 21^ giornata del campionato di Serie A, interessante match quello che ha visto di fronte Bologna e Benevento, in particolar modo in casa rossoblu sono stati giorni caldissimi sul fronte mercato, in particolar modo su Verdi che alla fine ha rifiutato il Napoli. L’attaccante ancora decisivo per il successo della squadra di Donadoni, niente da fare per gli uomini di De ...

Le Pagelle di Torino-Bologna : Niang rompe il ghiaccio - Pulgar sbaglia tutto : TORINO SIRIGU 7 Nel primo tempo sporca i guanti solo per deviare in corner una punizione di Verdi. In avvio di ripresa para a Pulgar il primo rigore della sua avventura granata. DE SILVESTRI 7 Il ...