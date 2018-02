Pa - con la sanità chiusi i contratti : ecco la classifica degli aumenti : Il prossimo anno, insomma, dovrà iniziare una nuova tornata contrattuale, sulla quale alcune indicazioni potrebbero arrivare già nel Documento di economia e finanza che il governo, quello Gentiloni ...

contratto statali - firmato anche quello per la sanità. Madia : “concluso rinnovo per 3 milioni di dipendenti pubblici” : A nove giorni dal voto si completa il quadro del rinnovo contrattuale – con relativi aumenti – per gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. E’ stato infatti firmato anche il nuovo Contratto del comparto Sanità, che interessa circa 600mila lavoratori fra infermieri, operatori sanitari e amministrativi del Servizio sanitario nazionale. anche in questo caso sono previsti aumenti medi di 85 euro al mese. Si è “concluso un ...

Siglato anche il contratto per il comparto Sanità : aumenti di 85 euro per 540mila lavoratori : Siglato la pre-intesa per il rinnovo del contratto del comparto Sanità, che prevede un aumento medio delle retribuzioni di 85 euro al mese. Lo rendono noto Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, ed il sindacato Fp-Cgil. "Passo dopo passo, andiamo avanti e dopo lo sblocco del contratto delle funzioni locali - afferma Bonaccini - arriva ora il via libera ad un contratto che interessa 540mila lavoratori, fra ...