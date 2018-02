Ore di paura per Fedez e Chiara Ferragni

Cagliari - Cragno : 'Col Napoli senza paura. Spero di fare un favOre alla Juve' : Il portiere classe '94 del Cagliari Alessio Cragno ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della partita di lunedì contro il Napoli: 'Siamo stati capaci con Juve e Inter di dire la nostra con prove intense e determinate. Con il Napoli dobbiamo provarci dal primo minuto. Sarà ...

‘The Ring’ a casa vostra : Samara Morgan esce dal televisOre per davvero. Quando la realtà aumentata fa paura : Nell’horror “The Ring”, chi guardava il contenuto di una videocassetta veniva perseguitato dallo spirito inquieto di una bambina. In una delle scene più famose, Samara Morgan si materializza uscendo dal monitor della tv. Un bello spavento, ma nulla più. Era il 2002. A distanza di 16 anni lo sviluppatore Abhishek Singh è andato oltre. E così Samara. Grazie all’ausilio di Unity, programma di sviluppo per la realtà aumenta, la bambina può ...

Paura a Bilbao - scontri prima di Athletic-Spartak : muOre un poliziotto : Un agente di polizia è morto a Bilbao durante i violenti scontri nel pre-partita della sfida di ritorno di Europa League tra Athletic Bilbao e Spartak Mosca. Tre persone sono rimaste ferite negli scontri tra...

Elezioni 4 marzo - la paura di Juncker : "Prepariamoci allo scenario peggiOre" : In vista delle Elezioni in Italia "dobbiamo prepararci per lo scenario peggiore e il peggior scenario potrebbe essere nessun governo operativo", ha avvertito

Belgio - paura a FOrest : uomo armato in un edificio : paura in Belgio, dove sembra che ci sia un uomo armato in un edificio a Forest, nella regione di Bruxelles. La polizia è intervenuta con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi e nella zona sono ...

Incidente Pisacane - paura per il calciatOre del Cagliari : Incidente Pisacane – Il Cagliari non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Diego Lopez è reduce dalla sconfitta contro il Chievo, risultato pesante in chiave salvezza, adesso testa al Napoli con l’obiettivo di raggiungere un risultato positivo. Nel frattempo spavento per il calciatore Pisacane, Incidente stradale per il calciatore del Cagliari. Ferita al ginocchio destro per il difensore ma per fortuna niente di ...

“La paura? Non so cosa sia”. Guai a chiamarlo ‘vecchietto’ : a 88 anni - questo anziano signOre si trova di fronte una possibile tragedia. Senza pensarci - interviene così. Il web ora celebra il suo nuovo eroe : Una donna che urla, cinque persone attorno a lei che la stanno aggredendo vigliaccamente. Lui, John Nixon di 88 anni, veterano inglese, non c’ha pensato due volte: invece di far finta di niente si è lanciato sui malviventi ed è riuscito nell’impresa di metterli in fuga ed evitare una tragedia. “La parola paura non rientra nel mio dizionario”, ha affermato poi l’anziano, che nella lotta ha messo in pratica le ...

“Presto papà!”. L’amato attOre lo confessa solo ora. Una carriera brillante e una vita privata tenuta nascosta - ma questa notizia non poteva tacerla : “Ho un brivido di paura : in gioco c’è la salute di mio figlio” : È una delle promesse del cinema italiano. Figlio dell’attore Gianni, nonostante la giovane età ha già una bella carriera alle spalle. ha iniziato a lavorare da giovanissimo e poi la sua strada ha preso il via. Oggi ha solo ha appena 26 anni, ma Eugenio Franceschini lavora già da diversi anni. L’interprete molto amato e ammirato della serie tv I Medici è una che ama bruciare le tappe e ancora prima dei 30 anni sta diventando papà. ...

"Colora il camice del dottOre" - così i bambini in ospedale superano la paura : L'idea di due mamme imprenditrici di Sarzana: i primi trenta kit gratuiti già consegnati a Massa. Ora una raccolta fondi per estendere il progetto ai reparti...

Galatasaray - paura per Gomis : malOre in campo. Ma poi rientra : Attimi di paura durante Kasimpasa-Galatasaray, match valido per la 22giornata del campionato turco. Al minuto 17, quando la squadra di Fatih Terim stava per battere un calcio d'angolo, l'attaccante ...

Insulti razzisti a Touadi : 'Non ho paura - orgoglioso di essere italiano'. LOrenzin : 'Sconcertata da solidarietà a fasi alterne' : Jean è una persona di valore, un professore universitario, un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica e al rispetto dei diritti civili'. È quanto afferma in una nota il ministro della Salute e ...

“Ho avuto paura”. Rita Dalla Chiesa - i momenti in cui il suo cuOre si è fermato. La conduttrice - che presto vedremo di nuovo in tv - lo ha raccontato a Verissimo - davanti ai microfoni di Silvia Toffanin : La carriera, la vita, l’amore. Rita Dalla Chiesa si confessa a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. La conduttrice tv, da tempo lontana dagli schermi, ha toccato molti temi a cominciare dall’ex marito Fabrizio Frizzi, nei mesi scorsi al centro dell’attenzione dei media dopo il malore che l’ha colpito. “Fabrizio Frizzi è stato l’uomo più importante della mia vita, ma quando arriva il sottovento ti devi fermare cerchi il ...

[L'analisi] La COrea unita fa più paura delle bomba atomica di Kim Jong Un : La stretta di mano e le paure del mondo Ecco alcuno motivi economici e strategici perché la stretta di mano tra Kim Yo Jong, la sorella del numero uno nordCoreano con il presidente sudCoreano Moon ...

Fontana : «Con il tricolOre non ho paura» : PYEONGCHANG - 'Resterà un ricordo indimenticabile'. E come potrebbe non esserlo per la portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang, che a testa alta ha dato praticamente il ...