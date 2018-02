Onde gravitazionali | MIUR | INFN e Uniss candidano la Sardegna a ospitare il futuro

Onde gravitazionali - l'Osservatorio europeo nella miniera di Lula in Sardegna : il Miur lancia la candidatura : Una vera e propria isola della scienza, anzi dell'Astronomia. Gli sponsor già si sono e rispondono ai nomi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; della Regione; dell'Infn, , ...

Donne & Scienza : Silvia Piranomonte - la ricercatrice che da precaria contribuì alla scoperta delle Onde gravitazionali : In occasione della Giornata Internazionale per le Donne e le ragazze nella Scienza, indetta dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e che si celebra ogni 11 febbraio, abbiamo voluto raccogliere le storie, la carriera, i sogni, le difficoltà e le vittorie di Donne che della Scienza hanno fatto la loro scelta lavorativa, raggiungendo obbiettivi e traguardi di tutto rispetto. Tra queste c’è Silvia Piranomonte. Chi non ricorda il clamore ...