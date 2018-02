Oltre i confini tra musica danza e teatro

Ascolta il giornale con podLAST - Oltre i confini della carta : Nell’epoca dell’attenzione venduta al clic c’è un capitolo nuovo che si apre per i lettori de La Stampa. Parte dal racconto di una voce e dal lavoro dei giornalisti che cambia per non cambiare, con al centro i fatti e le storie più rilevanti. La voce dei nostri giornalisti è lo strumento chiave che da oggi potrà accompagnare i lettori attraverso un...