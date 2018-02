Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | la Norvegia firma il record assoluto di medaglie!

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Germania-OAR. Quando si gioca? Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming : Il torneo maschile di Hockey su ghiaccio è giunto all’atto finale. Germania e OAR si giocheranno la medaglia d’oro nella finale in programma nell’ultima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una finale inaspettata, non tanto per i russi, apparsi come la squadra migliore della manifestazione, quanto per i tedeschi, una vera e proprio rivelazione. Il pronostico vede una chiara favorita, dunque, ma ci sono ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia dodicesima : 10 medaglie - 3 ori! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L'Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nel PGS maschile vince l'elvetico Nevin Galmarini. Edwin Coratti e Roland Fischnaller fuori ... : l'elvetico Nevin Galmarini, leader incontrastato in classifica di Coppa del Mondo di specialità , scampato il pericolo ai quarti, vince con ampio margine i turni successivi e si prende oro e titolo ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nel PGS maschile vince l’elvetico Nevin Galmarini. Edwin Coratti e Roland Fischnaller fuori ai quarti : Cala il sipario sullo Snowboard alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nel PGS maschile l’elvetico Nevin Galmarini vince il titolo olimpico, battendo nella big final l’idolo di casa, il sudcoreano Lee Sangho. Medaglia di bronzo per lo sloveno Zan Kosir, che nella small final ha avuto ragione del transalpino Sylvain Dufour. I nostri Roland Fischnaller ed Edwin Coratti, che avevano superato l’elimination run, sono ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : storica vittoria della Svizzera nel team event - Italia eliminata ai quarti : La Svizzera ha vinto il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prova a squadre ha debuttato ai Giochi e gli elvetici hanno aperto l’albo d’oro con una vittoria schiacciante sull’Austria (3-1): Ramon Zenhaeusern (argento in slalom l’altro ieri) ha battuto Michael Matt, Wendy Holdener (già argento in slalom e bronzo in combinata) ha avuto la meglio su Katharina Gallhuber, Daniel Yule ha schiacciato ...

Bob a 4 - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesco Friedrich ha le mani sull’oro! Sorpresa Corea del Sud seconda - Italia 27^ : Francesco Friedrich ha messo una seria ipoteca sulla conquista della medaglia d’oro nel bob a 4 alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il tedesco, Campione del Mondo in carica, va a caccia di un clamoroso bis dopo essersi imposto nel bob a 2 pochi giorni fa. Il 27enne, accompagnato dai fidi Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis, ha dominato le prime due manche e domani potrà amministrare ben 29 centesimi sugli immediati ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nel big air maschile il canadese Sebastien Toutant vince una finale dai punteggi bassi : Lo Snowboard ha assegnato l’ultimo titolo nel park & pipe alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nella finale del big air maschile titolo e medaglia d’oro al canadese Sebastien Toutant, costante nelle prime due run, nelle quali ha sommato un punteggio di 174.25. Se si pensa che in qualifica, in uno dei due gruppi, con meno di 90.00 non si era passati all’atto conclusivo, si capisce quanto la finale olimpica abbia ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di sabato 24 febbraio : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di sabato 24 febbraio. SNOWBOARD: Big Air maschile: 1) Sebastien Toutant (Canada) 2) Kyle Mack (USA) 3) Billy Morgan (Gran Bretagna) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang 2018 (foto pagina Facebook ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia in doppia cifra : 10 medaglie - 3 ori! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Tabelloni PGS. Eliminati Felicetti e March. Fischnaller e Coratti ci provano : Oggi si assegnano le medaglie del PGS di Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Mattinata sudcoreana dedicata alle qualificazioni che ci hanno consegnato i 16 qualificati (uomini e donne) al tabellone a eliminazione diretta che scatterà tra poco. MASCHILE: Il miglior tempo è dello svizzero Nevin Galmarini (1:24.78), grande favorito della vigilia che si è subito messo in luce. L’Italia sorride a metà: Roland ...

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 24 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 24 febbraio e italiani in gara. Otto finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 01:05:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 24 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi sabato 24 febbraio l’Italia si gioca le sue ultime chance di medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e Andrea Giovannini puntano alle medaglie nelle mass start di speed skating. Nel PGS maschile di snowboard ci giochiamo quattro possibili carte da podio: Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Aaron March possono far saltare il banco. Serve un miracolo nel team ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (sabato 24 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi sabato 24 febbraio si assegnano otto titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si parte con i PGS di snowboard e si passa al fascino della 50km di sci di fondo con nel mezzo il team event di sci alpino, poi si passa alle mass start di speed skating senza dimenticarsi della finale per l’oro di curling maschile e del Big Air. L’Italia punta tutto su Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone, Andrea Giovannini ma ...