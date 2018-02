Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Italia | quante occasioni perse! I rimpianti dei

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ultima giornata - domenica 25 febbraio - . Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed ... : I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, fruibilità ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – L’Italia chiude con 10 medaglie e 3 ori. Tricolore luccicante - le donne brillano : il medagliere azzurro : L’Italia ha chiuso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con 10 medaglie: 3 ori, 2 argenti, 5 bronzi. Questo è il bilancio finale degli azzurri sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. La nostra Nazione non ha infatti alcuna speranza di podio nell’ultima giornata (saremo presenti nella 30km di sci di fondo e nel bob a 4 senza alcuna velleità). Si tratta di un bottino soddisfacente e di assoluto prestigio anche se purtroppo ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Seung-Hoon Lee vince la mass start - Andrea Giovannini 12mo : Il sudcoreano Seung-Hoon Lee ha vinto la mass start maschile di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il padrone di casa ha fatto festa imponendosi nello sprint finale in maniera autoritaria grazie a un’azione conclusiva fulminante. Il 29enne ha mandato in visibilio il proprio pubblico e sale sul podio a cinque cerchi per la quinta volta in carriera, la seconda sul gradino più alto visto che a Vancouver 2010 trionfò ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Andrea Giovannini vola in finale - si sogna la medaglia : Andrea Giovannini si è qualificato alla finale della mass start di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tutto relativamente facile per l’azzurro che è stato bravo nella fase conclusiva della sua semifinale andando via con l’austriaco Linus Heidegger e il giapponese Shane Williamson: i tre atleti si sono staccati e, senza forzare più di tanto il ritmo, hanno distaccato tutta la concorrenza riuscendo così a ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone in Finale! Si lotta per le medaglie : La mass start femminile di Speed skating è una delle gare più attese per l’Italia in questa giornata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Francesca Lollobrigida è tra le grandi favorite per il podio e non ha deluso le aspettative in semifinale. La laziale si è infatti imposta con estrema autorevolezza vincendo lo sprint finale da 60 punti e la terza volata (da 5 punti) oltre a essere giunta seconda nello sprint d’apertura. ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si chiude con la 30km - le italiane provano a salvare una edizione deludente : Si chiudono i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, anche per il programma dello sci di fondo. Le atlete saranno di scena nella 30km a tecnica classica in mass start (partenza alle ore 7.15 italiane) e vedranno al via le nostre Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard e Sara Pellegrini. Oggettivamente, per il nostro quartetto di fondiste, ci sono ben poche chance di primeggiare in una prova così lunga e massacrante, dopo una edizione di ...

Perché la Norvegia va così forte alle Olimpiadi invernali? : Ha poco più di 5 milioni di abitanti, ma è la più vincente di Pyeongchang e della storia delle Olimpiadi invernali: c'entra il suo approccio “socialista” allo sport The post Perché la Norvegia va così forte alle Olimpiadi invernali? appeared first on Il Post.

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di domenica 25 febbraio. Le italiane in gara nella 30 km : Sarà la 30km a tecnica classica con partenza di massa l’ultimo appuntamento in programma alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda le donne e, in generale, per lo sci di fondo. Come consuetudine, dunque, si chiude con la prova più lunga e faticosa del panorama femminile e scatterà alle ore 7.15 italiane, le 15.15 coreane. Le grandi favorite di questa gara saranno le norvegesi Heidi Weng, Ragnhild Haga, Marit Bjorgen ...