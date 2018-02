Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang Risultati live | medagliere | programma e italiani

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 24 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi sabato 24 febbraio l’Italia si gioca le sue ultime chance di medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e Andrea Giovannini puntano alle medaglie nelle mass start di speed skating. Nel PGS maschile di snowboard ci giochiamo quattro possibili carte da podio: Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Aaron March possono far saltare il banco. Serve un miracolo nel team ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (sabato 24 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi sabato 24 febbraio si assegnano otto titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si parte con i PGS di snowboard e si passa al fascino della 50km di sci di fondo con nel mezzo il team event di sci alpino, poi si passa alle mass start di speed skating senza dimenticarsi della finale per l’oro di curling maschile e del Big Air. L’Italia punta tutto su Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone, Andrea Giovannini ma ...

Sci di fondo - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018. 50 km maschile. Francesco De Fabiani : voglia di stupire e nulla da perdere : voglia di stupire e nulla da perdere. Francesco de Fabiani ci prova a recitare il ruolo di guastafeste in una 50 km a tecnica classica all’inizio della quale i fari sono puntati su altri atleti, quelli che hanno già fatto incetta di medaglie a PyeongChang 2018 e quelli che hanno preparato in particolare questa gara che consegna i vincitori alla storia. L’azzurro ha messo fin da subito in questa stagione nel mirino la gara più lunga ...

Bob a 4 - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : in tanti per la vittoria. Al via anche Simone Bertazzo : Come di consueto, il programma degli sport da budello si chiude con il bob a 4, che sarà una delle ultime gara di tutte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella notte italiana saranno al via le prime due run, domani notte invece appuntamento con terza e quarta discesa che assegnerà le medaglie a Cinque Cerchi. Sarà partita apertissima, così come è successo con il 2: c’è un equilibrio incredibile nella disciplina, con il minimo ...

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Andrea Giovannini - la mass start del riscatto : Ultima giornata di gare sull’ovale ghiacciato sudcoreano di PyeongChang, domani, per lo Speed skating a Cinque Cerchi. Sarà il gran finale delle mass start maschile e femminile ad animare la scena e le aspettative azzurre sono piuttosto alte. Concentrandoci sulla gara maschile, Andrea Giovannini è pronto a lanciare il guanto di sfida ai suoi avversari ed è desideroso di riscatto dopo che, nelle altre specialità nelle quali è stato ...

Snowboard - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : stanotte la finale del big air maschile. Tanti pretendenti al trono - sarà USA contro Canada? : Questa notte lo Snowboard conclude le specialità dedicate al park & pipe con la finale del big air maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: sono in programma, a partire dalle 2.00 ora italiana, le tre run che assegneranno titolo e medaglie. Dodici atleti battaglieranno per salire sui tre gradini del podio. Favorito della gara è lo statunitense Chris Corning, vincitore a novembre a Milano, secondo a Copper Mountain Resort, e, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la star list del Galà Olimpico : presenti Cappellini-Lanotte e Marchei-Hotarek : Archiviate le emozionanti competizioni della disciplina di Pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici Invernali, questa notte a partire dalle ore 1:30 (ora italiana) scenderanno sul ghiaccio della Gangneung Arena di PyeongChang gli atleti di tutte le specialità per il tradizionale Galà Olimpico. Tra i pattinatori italiani saranno presenti la coppia di artistico formata da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, la quale si esibirà sulle musiche ...

Snowboard - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : nel PGS cinque azzurri per coronare un sogno : Tanta Italia, anche con possibilità di medaglia, nello Snowboard alpino, questa notte alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nel PGS, unica specialità rimasta nel programma a cinque cerchi, ben cinque italiani, quattro tra gli uomini ed una tra le donne, proveranno a dare l’assalto al podio. A partire dall’1.00 ora italiana, via alla qualification run, dove sarà importante giungere al traguardo: tutti gli atleti che ...

Cos’è successo oggi alle Olimpiadi invernali - in foto : È stata una giornata negativa per gli atleti italiani, che però potrebbero rifarsi domani The post Cos’è successo oggi alle Olimpiadi invernali, in foto appeared first on Il Post.

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida - prima attrice nella mass start a Cinque Cerchi : Sabato 24 febbraio alle ore 12.00 Francesca Lollobrigida tornerà sul ghiaccio del Gangneung Oval per la sua mass start. Dopo una lunga attesa, riempita da due buone prestazioni nei 3000 e 1500 metri, la pattinatrice romana si prepara all’appuntamento più atteso della sua Olimpiade. Tutto in una giornata: si partirà dalle semifinali (saranno 2), le migliori otto accederanno all’atto conclusivo e da lì poi ci si giocheranno le carte a ...

Sci di fondo - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018. Una 50 km durissima : tanti i pretendenti e De Fabiani può provarci : Come da tradizione è la maratona della neve, la 50 km, a chiudere il programma maschile dell’Olimpiade: quest’anno non è collocata all’ultima giornata di gare (spazio, tutto sommato giusto, alla 30 km femminile ad aprire un’alternanza) ma si preannuncia come una delle gare più aperte e incerte dell’intero programma olimpico. Da una parte ci sono coloro che hanno dimostrato di essere in grande condizione e hanno già ...

Hockey ghiaccio - Finale Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Germania-OAR. Programma - orari e tv. Appuntamento a domenica 25 febbraio : Saranno la Germania e il team olimpico dell’OAR a giocarsi la Finale del torneo di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una delle partite più attese ai Giochi, che come al solito si svolgerà nella giornata di chiusura della rassegna a cinque cerchi. La corazzata russa è strafavorita per la vittoria Finale ma attenzione ai sorprendenti tedeschi, già autori di un cammino sensazionale, giungendo in maniera ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : penultima giornata - sabato 24 febbraio - . Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed ... : I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, fruibilità ...

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone? Orario d'inizio e come ... : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. SABATO ...