“Nicolò e Virginia non hanno detto tutto…” Ah | guai in vista a Uomini e Donne E a poche

: RT @MondoComello: Mi sta partendo una ship senza possibilità di ritorni per Virginia e Nicolò. #uominiedonne - horanstweet : RT @MondoComello: Mi sta partendo una ship senza possibilità di ritorni per Virginia e Nicolò. #uominiedonne - itsjelenahug : Virginia a Marta “Non hai rispetto del programma” Io dopo aver sentito la segnalazione su Nicolò e Virginia:… - itsjelenahug : @erika2OO1 L’amico di Nicolò e l’amica di Virginia si conoscono e vanno a cena insieme; Virginia e l’amico di Nico… -

(Di sabato 24 febbraio 2018), chi riesce a stare dietro a tutti i colpi di scena e alle segnalazioni continue delle ultime settimane è bravo. Ci proviamo. Al trono classico è, praticamente, un caos. Da una parte ci sono Sara Affi Fella e Nilufar Addati che si contendono un corteggiatore, Lorenzo Riccardi, che fa un passo avanti e poi due indietro. Lo dimostra l’ultima registrazione del programma, quella del 23 febbraio 2018, che vede Lorenzo fare, di nuovo, dietrofront. Riepilogando: prima si è dichiarato per Nilufar, poi ci ha ripensato ed è corso tra le braccia di Sara, l’ha baciata e adesso di nuovo cambio. Raggiunto in camerino da Nilufar, Lorenzo ha fatto sapere di essere ancora confuso e ha ammesso che gli piacciono entrambe le troniste. Quindi tornerà a frequentare e corteggiare entrambe. Com’è facilmente immaginabile, in studio, i corteggiatori di Nilufar non...