NBA | infortunio al ginocchio destro per Jimmy Butler

NBA - New Orleans vince con Houston ma perde Cousins per infortunio : C'è una buona e una pessima notizia per i New Orleans Pelicans: la prima è la vittoria ai danni degli Houston Rockets, la settima nelle ultime otto partite che li ha fatti salire fino al sesto posto ...

NBA - l'infortunio della discordia : ci sono frizioni tra gli Spurs e Kawhi Leonard? : Anche nelle migliori famiglie ci possono essere delle frizioni, e per quanto possa sembrare strano, anche una franchigia-modello come i San Antonio Spurs non fanno eccezione. Dopo mesi di silenzio ...

NBA - Clippers ok senza Gallinari. Nuovo infortunio per Danilo : Los Angeles (Stati Uniti), 12 dicembre 2017 – Sembra non avere fine la "maledizione infortuni" che da inizio stagione sta flagellando Danilo Gallinari il quale, a poche ore dalla palla a due di ...

NBA 2017-2018 : Houston infila la decima. Crolla Boston contro Chicago - nuovo infortunio per Gallinari : Sono sei le partite della notte NBA. Decima vittoria consecutiva per gli Houston Rockets (21-4), che conservano la vetta della Western Conference dopo il successo casalingo per 130-123 contro i New Orleans Pelicans (14-14). La squadra di coach Mike D’Antoni chiude quattro giocatori ad almeno 20 punti ed il migliore è lo svizzero Clint Capela, che mette a referto 28 punti, ma da segnalare c’è anche la super doppia doppia da 26 punti e ...