calcioweb.eu

: #Nasri rimane senza squadra: squalifica per doping - CalcioWeb : #Nasri rimane senza squadra: squalifica per doping -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Il calciatoreè svincolato ed almeno per il momento può rassegnarsi all’idea di trovare una destinazione. Il calciatore ex Manchester City è stato infattito perdopo alcune iniezioni proibite di vitamine avvenute nel 2016, esattamente durante l’avventura con la maglia del Siviglia. “Abbiamo sottopostoa una cura di Inmmunity IV Drip (per via endovenosa) per mantenerlo idratato nel corso della stagione impegnativa con il Siviglia”, erano arrivate le prime conferme. Il 31 Marzo era arrivato il ricorso che ha permesso solo però di ridurre lada due ad un anno. L'articolopersembra essere il primo su CalcioWeb.