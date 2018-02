Naspi 2018 | via alla sperimentazione | nuove modalità per presentare domanda

Assegni disoccupazione Inps 2018 - aumenti per Naspi e Cig Video : Nuovi importi per gli Assegni di #disoccupazione 2018. L’#Inps ha infatti comunicato i nuovi Assegni e gli aumenti previsti per tutti gli ammortizzatori sociali che saranno erogati quest’anno, inclusi #Naspi e Cassa Integrazione Guadagni Cig a to degli adeguamenti determinati dall’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie dei lavoratori dipendenti. Tale incremento è stato calcolato nella misura dell’1,1% rispetto ...

Naspi - Dis Coll - disoccupazione agricola - aumentano gli importi nel 2018 : Importanti novita' in materia ammortizzatori sociali quelle che vengono fuori da una nuova circolare dell’Inps. Si tratta della classica circolare con la quale ogni anno l’Istituto è solito aggiornare gli importi massimi erogabili per gli ammortizzatori sociali vigenti. Una circolare che riguarda la #Naspi, la Dis.Coll, i trattamenti di integrazione salariale, la #disoccupazione agricola ed anche i lavori socialmente utili. Gli importi salgono ...

Novità 2018 per licenziamenti - Naspi e ticket dovuto dalle aziende Video : Nato come deterrente ai #licenziamenti dei propri dipendenti e come veicolo di finanziamento della #Naspi dal 2012, è in vigore il ticket licenziamenti. La Legge Fornero impose una norma che costringeva i datori di lavoro a pagare un contributo quando licenziavano un loro lavoratore. Il ticket #licenziamento infatti è proprio il contributo dovuto da aziende, imprese e datori di lavoro nel caso licenzino dipendenti assunti con contratti a tempo ...

Naspi 2018 per colf e badanti e bonus da 80 euro - ecco come funzionano Video : Si entra nella stagione delle dichiarazioni dei redditi con il modello 730/2018 gia' approvato dall’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni reddituali servono per pagare le tasse al Fisco, ma anche per recuperare ciò che spetterebbe di diritto ai soggetti dichiaranti e che non vengono erogati per una serie di motivi da parte dei datori di lavoro. Naturalmente bisogna avere un contratto in piena regola perché solo i #Lavoratori regolarizzati ...