Napoli-Sarri | prove di rinnovo

“Napoli storico come l’Olanda anni ‘70” : Sarri show e polemiche - l’agente del tecnico sbotta! : “Segneremo un’epoca come l’Olanda degli anni 70?. Questa frase pronunciata da Maurizio Sarri ha scatenato diverse reazioni nel mondo del calcio, alcune anche molto polemiche. Di certo il Napoli sta proponendo delle novità, come fece quell’Olanda, come fece il Milan di Sarri, così come il Barcellona di Guardiola. C’è però chi non è d’accordo con questa disamina e sui social attacca il tecnico tacciandolo di superbia e ...

Napolimania : Sarri è come Allegri - non come Marx : Perché Maurizio Sarri, quello vero e l'unico ufficiale, è come Allegri e come tutti gli allenatori del mondo: è solo uno che vuole vincere o che cerca il massimo risultato possibile. Arrivarci con un ...

Sarri si affida al vero Napoli e dà un'inutile lezione al Lipsia : Angelo Rossi Peccato. Maledetta la sfida dell'andata, l'origine di tutti i mali. Troppo pesante il fardello di quel risultato per sperare nel miracolo. Il Napoli si ferma a un passo dall'impresa, ...

Napoli - Sarri : 'Abbiamo provato a rimediare ma non era facile' : 'All'andata abbiamo sbagliato partita, la squadra ha capito l'errore e ha provato a rimediare. Stasera abbiamo fatto una partita tosta, non era facile vincere 2-0 e non era facile non prendere gol'. È ...

Napoli - Sarri : 'Bel messaggio per il prosieguo del campionato' : Maurizio Sarri , ai microfoni di Sky Sport, è il primo a riconoscerlo. ' Abbiamo fatto una sciocchezza enorme, abbiamo trattato l'ultimo minuto di recupero di una gara di 180 minuti nella maniera ...

Europa League - Sarri : Napoli - hai un'anima. De Laurentiis : Fuori a testa alta : ROMA - 'La squadra ha un'anima: l'uscita dall' Europa League dispiace molto. Di positivo c'è che avremo più tempo per allenarci e preparare al meglio i prossimi impegni'. Così Maurizio Sarri commenta ...

Lipsia-Napoli 0-2 : Zielinski e poi Insigne ma la squadra di Sarri manca la qualificazione - Video e Gol - : Notizie sul tema Lipsia-Napoli in chiaro su TV8? Dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 22 febbraio Juventus-Napoli è già iniziata, i tifosi partenopei criticano le possibili scelte ...

Europa League – Lazio e Napoli - adesso vi riconosciamo : valanga laziale - Sarri vince ma non passa agli ottavi : 1/12 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Lipsia-Napoli alle ore 19 La Diretta Sarri lancia molti titolari per l'impresa : Ci sono poche speranze per il Napoli di Sarri, uscito sconfitto dalla partita del San Paolo per 3 reti ad 1 senza dimostrare grinta e determinazione necessarie per andare fino in fondo all'Europa...

LIVE Lipsia-Napoli - Europa League in DIRETTA : formazioni ufficiali. Sarri sceglie Zielinski con Mertens e Insigne : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lipsia-Napoli, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Serve la rimonta al Napoli per centrare l'accesso agli ottavi . Non sarà facile. La ...

