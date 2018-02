Sacerdoti omosessuali e rete hot Napoli - alla Curia arriva un dossier : coinvolti più di sessanta prelati : Uno scenario inquietante che si addentra in un mondo di cui di tanto in tanto si rileva l'esistenza ma i cui contorni sono ancora avvolti nell'ombra. L'omosessualità nella Chiesa non è un problema di ...

Napoli - alla Curia arriva un dossier su casi omosessualità di sacerdoti : Nel corso di questa settimana, è stato consegnato alla Cancelleria della Curia Arcivescovile di Napoli un dossier, su Cd, di denuncia di casi di omosessualità nei quali sarebbero coinvolti sacerdoti, ...

Napoli - arriva alla Curia un dossier su casi di omosessualità tra sacerdoti : coinvolti in 60 : Napoli, arriva alla Curia un dossier su casi di omosessualità tra sacerdoti: coinvolti in 60 Napoli, arriva alla Curia un dossier su casi di omosessualità tra sacerdoti: coinvolti in 60 Continua a leggere L'articolo Napoli, arriva alla Curia un dossier su casi di omosessualità tra sacerdoti: coinvolti in 60 sembra essere il primo su NewsGo.

“Sesso virtuale - foto e video porno - orge gay". Oltre mille pagine consegnate alla Curia di Napoli da un escort : "Erano disposti a tutto" : "Nel corso di questa settimana, è stato consegnato alla Cancelleria della Curia Arcivescovile di Napoli un dossier, su Cd di denuncia di casi di omosessualità nei quali sarebbero coinvolti sacerdoti, religiosi e seminaristi di alcune Diocesi italiane. Detto materiale verrà opportunamente esaminato per essere trasmesso alle Diocesi interessate per le eventuali necessarie valutazioni". Lo si afferma in una nota della Curia ...

Alla Curia di Napoli consegnato un dossier sull'omosessualità nel clero : Su un cd casi nei quali sarebbero coinvolti sacerdoti, religiosi e seminaristi di alcune diocesi italiane

Napoli - alla Curia arriva un dossier su casi omosessualità di sacerdoti : 'Nel corso di questa settimana, è stato consegnato alla Cancelleria della Curia Arcivescovile di Napoli un dossier, su Cd di denuncia di casi di omosessualità nei quali sarebbero coinvolti sacerdoti, ...

Napoli - alla Curia arriva un dossier su casi omosessualità di sacerdoti : «Nel corso di questa settimana, è stato consegnato alla Cancelleria della Curia Arcivescovile di Napoli un dossier, su Cd di denuncia di casi di omosessualità nei quali sarebbero...

Cagliari - Cragno : 'Col Napoli senza paura. Spero di fare un favore alla Juve' : Il portiere classe '94 del Cagliari Alessio Cragno ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della partita di lunedì contro il Napoli: 'Siamo stati capaci con Juve e Inter di dire la nostra con prove intense e determinate. Con il Napoli dobbiamo provarci dal primo minuto. Sarà ...

Napoli - Crotone - Foggia - Bari e Lecce - il Sud alla riscossa : può essere una giornata di campionato decisiva : Il Sud alla riscossa e sempre più protagonista nei vari campionati italiani, dalla Serie A alla Serie C. In particolar modo si avvicina un weekend caldissimo che potrebbe dare indicazioni importantissime per il proseguo del campionato. Partiamo dalla Serie A, la classifica è guidata dal Napoli di Maurizio Sarri, reduce dall’entusiasmante successo sul campo del Lipsia in Europa League nonostante la mancata qualificazione agli ottavi. Gli ...

Lipsia-Napoli 0-2 - azzurri a un passo dalla rimonta : Non bastano i gol di Zielinski e Insigne per ribaltare il 3-1 della gara d'andata: i partenopei salutano l'Europa League e lo fanno tra mille rimpianti

Napoli - Allan : 'Ad un passo dal miracolo. Ora tutto sul campionato' : Al termine della partita tra Lipsia e Napoli, che ha visto imporsi inutilmente gli azzurri per 2-0, Allan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. ' Siamo stati ad un passo dal miracolo. E' una vittoria importante per noi dopo aver perso la partita d'andata malamente . C'è un pochino di amaro in bocca per l'eliminazione, ora dobbiamo ...

Lipsia-Napoli 0-2. Zielinski in gol Insigne raddoppia a 5' dalla fine : Ci sono poche speranze per il Napoli di Sarri, uscito sconfitto dalla partita del San Paolo per 3 reti ad 1 senza dimostrare grinta e determinazione necessarie per andare fino in fondo all'Europa...

Lipsia-Napoli 0-1. Zielinski in gol azzurri alla ricerca del raddoppio : Ci sono poche speranze per il Napoli di Sarri, uscito sconfitto dalla partita del San Paolo per 3 reti ad 1 senza dimostrare grinta e determinazione necessarie per andare fino in fondo all'Europa...

DIRETTA/ Lipsia Napoli (risultato live 0-1) info streaming video e tv : Napoli alla ricerca del raddoppio : DIRETTA Lipsia Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. alla Red Bull Arena i partenopei provano una rimonta difficile in Europa League(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 20:11:00 GMT)