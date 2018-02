«Mille euro per trasportare marijuana» | il corriere ritorna libero dopo 20 giorni

Elezioni 2018 - Mille euro di multa per chi porta cellulare in cabina - : Il ministero dell'Interno ha chiarito le regole circa l'uso di dispositivi elettronici durante il voto, attraverso un memorandum intitolato "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di ...

Elezioni 2018 - Mille euro di multa per chi porta cellulare in cabina : Elezioni 2018, mille euro di multa per chi porta cellulare in cabina Il ministero dell'Interno ha chiarito le regole circa l'uso di dispositivi elettronici durante il voto, attraverso un memorandum intitolato "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" Parole chiave: ...

Redditi - Mille euro in più per le famiglie : le previsioni del ministero dell'Economia : Il ministero dell'Economia prevede un aumento del 5,5% del reddito disponibile pro capite, cioè il denaro di cui le famiglie dispongono per i consumi, che equivale a un incremento di oltre mille euro l'...

Ho tenuto Mille euro per un check-up : Fatta la norma, trovato l'inganno. La regola che ha imposto ai parlamentari del M5s di restituire ogni mese la metà dello stipendio è stata bypassata con il trucco dei rimborsi gonfiati. Nello scandalo che sta facendo crollare il castello grillino non ci sono solo i parlamentari che hanno falsificato il bonifico sulla restituzione dello stipendio, intascando l'intera somma, ma anche chi con astuzia ogni mese si è garantito 9-10mila ...

M5S : Scagliusi - ho solo preso in prestito Mille euro per controlli medici : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Ad oggi ho restituito più di 223 mila euro sul fondo del Microcredito per le piccole e medie imprese. Ieri sera a Gioia del Colle (Bari) sono stato avvicinato da Filippo Roma de ‘Le Iene’ che mi ha contestato un bonifico di agosto scorso in cui ho restituito mille euro in meno rispetto a quanto previsto. mille euro che ho restituito nella rendicontazione successiva”. Lo spiega in un post ...

Aveva forzato la porta - messo a soqquadro la casa e prelevato Mille euro dal bancomat - fermata una nomade : BORGO . Aveva forzato un appartamento e Aveva rubato diverse centinaio di euro e un bancomat . E' stata denunciata dai c arabinieri di Grigno una nomade di 27 anni, già autrice di un altro furto in ...

Pensioni - Berlusconi : minime a Mille euro per 13 mensilità - le novità Video : Ieri ha parlato della riforma #Pensioni targata Fornero oggi è tornato sulla proposta dell’aumento degli assegni previdenziali più bassi, nonostante sia incandidabile per effetto della legge Severino applicata nei suoi confronti per via della condanna definitiva, il presidente di Forza Italia continua senza sosta la sua campagna elettorale. #Silvio Berlusconi tiene alta l’attenzione sulla questione previdenziale. L’ex premier ha ribadito ieri in ...

Pensioni - Berlusconi : minime a Mille euro entro l’estate - le novità Video : Il leader di Forza Italia #Silvio Berlusconi si dice certo della vittoria elettorale alle politiche del 4 marzo prossimo e non vede all’orizzonte problemi con la Lega di Matteo Salvini nonostante il braccio di ferro sull’abolizione della riforma #Pensioni targata Fornero, uno dei punti che sta caratterizzando la campagna elettorale. Priorita' diverse ma programma comune per la coalizione di centrodestra che oltre a Salvini e Berlusconi vede tra ...

Berlusconi : entro l'estate flat tax e pensioni a Mille euro : Roma, 5 feb. , askanews, - Quella della grande coalizione "è una preoccupazione che non dobbiamo avere perché i sondaggi e il clima di rispetto, vicinanza e affetto che sentiamo andando in giro fa ...

