Milano | scontri e cariche al corteo antifascista

: Stamattina passavo per Piazza Cairoli durante gli 'scontri'. Ecco, per testimoniare che dieci persone su dei gradin… - ferrazza : Stamattina passavo per Piazza Cairoli durante gli 'scontri'. Ecco, per testimoniare che dieci persone su dei gradin… - SkyTG24 : Sabato di cortei a #Milano, #Roma e #Palermo: è allarme dopo gli ultimi scontri. Ne parliamo nel TG delle 9. - RaiNews : #Milano, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al presidio antifascista contro #CasaPound. Il momento in cui… -

(Di sabato 24 febbraio 2018), 24 feb. (Adnkronos) – Momenti di tensione al. Le forze dell’ordine hanno respinto con una carica e lancio di lacrimogeni il tentativo di una parte dei manifestanti di forzare il cordone di sicurezza e muoversi da Largo La Foppa a via Volta. Nei tafferugli tra manifestanti e forze dell’ordine sono esplose un paio di bombe carte e volate delle bottiglie. Tafferugli si sono registrati questa mattina, sempre a, in piazza Cairoli. Una trentina di studenti è salita sul monumento della piazza per protestare contro il presidio di CasaPound. Poco dopo è intervenuta la polizia che li ha fatti sgomberare senza caricarli. Alcuni studenti sono rimasti contusi.Simone Di Stefano, candidato premier di CasaPound, al comizio in largo Beltrami, ha detto: ”Sono dispiaciuto per il disagio creato da altri, non certo da noi che facciamo la ...