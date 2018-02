Milano | scontri al corteo dei centri sociali VIDEO

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo anti fascista tra manifest anti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecip anti ha ...

Cortei - città blindate nel timore di violenzeMilano - scontri e cariche in zona Moscova : Renzi con Gentiloni alla manifestazione dell'Anpi. Maroni a sorpresa diserta quella di Salvini in piazza Duomo a Milano. Nel capoluogo lombardo scontri in mattinata. "Tutte le forze razziste vanno considerate fasciste", dice Grasso. scontri a Milano in zona Moscova