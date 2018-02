Milano | Salvini in piazza Duomo «giura» da premier su rosario e vangelo Video| Foto

Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano - Salvini “giura” in piazza Duomo. A Roma un doppio corteo : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Salvini a Milano "giura" da premier sulla Costituzione e sul Vangelo : Il leader della Lega: "Applicherò l'articolo 52 della Costituzione: difesa della patria e dei confini". E mostra un rosario

Milano Salvini in piazza Duomo «giura» da premier con rosario in mano|Foto : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega il governatore lombardo non si è fatto vedere, diversamente da quanto annunciato venerdì e previsto in agenda. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Milano - Salvini : 'Violenza non ci appartiene - antifascismo rabbioso' : "Non vedo l'ora che arrivi il 4 marzo per mandare a casa Renzi i suoi amici e le sue amiche", ha aggiunto Salvini. In un governo di centrodestra guidato dalla Lega e quindi da lui stesso, ha poi ...

Italia a rischio anni di piombo Guerra sui muri di Milano. FOTO La lezione del giudice Salvini. Video : Achab, anarchico insurrezionalista diciottenne di Milano, da giorni deambula di notte nella zona della movida selvaggia, tra corso Ticinese, la Darsena, via Scaldasole e i bar del chupito Segui su affarItaliani.it

Milano - Salvini contestato a suon di tromba : “Bella ciao? Questa mattina si son svegliati - non fanno mai una mazza…” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato contestato da Sinistra per la Lombardia e dalla Banda degli ottoni a scoppio al mercato di piazza Prealpi a Milano. I musicisti hanno accolto Salvini suonando ‘Bella ciao, L’Internazionale e Fischia il vento. Hanno poi lanciato coriandoli verso gli attivisti della destra che volantinavano per il candidato governatore Attilio Fontana e hanno distribuito le chiacchiere, tipico dolce di ...

Salvini a Milano : 'Fare il militare torni obbligatorio per 6 mesi - farà bene ai giovani' : E un servizio di leva obbligatorio, civile o militare ma soprattutto militare, aiutarebbe l'integrazione di ragazzi che sono venuti qui dall'altra parte del mondo e che cresceranno con l'amore per l'...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Lega - Salvini resta segretario. Respinto ricorso a Milano (29 gennaio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Letta vs Renzi, "liste Pd tragiche". Salvini resta segretario della Lega. Trapani, neonato muore dopo la nascita. Attentato Isis a Kabul (29 gennaio 2018).(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Boldrini sfida Salvini a Milano : Boldrini è scatenata e lancia la sfida al leader leghista Matteo Salvini. Il terreno di scontro sarebbe proprio Milano, una roccaforte padana per eccellenza. La Lombardia, in generale, è una ragione a trazione leghista, dove è molto complicato per la Sinistra affermare i propri ideali contrapponendosi a una tendenza politica molto radicata. Liberi e Uguali, il movimento guidato dal Presidente del Senato Pietro Grasso, avrebbe giocato sulla ...

Boldrini sfida Salvini : 'Mi candido a Milano - scontro a viso aperto' : "Salvini può stare tranquillo, sono candidata a Milano e quindi non c'è bisogno che mi venga a cercare per sfidarmi. Sono già qui e la sfida è a viso aperto". Lo ha dichiarato la presidente della ...