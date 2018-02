Milano Moda Donna | il best of della quarta giornata

Settimana della moda Milano 2018 - le pagelle delle sfilate. Dalla Jackie di Moschino ai cuccioli in passerella da Tod’s : Moschino – Voto 10 e lode: Jeremy Scott non sbaglia un colpo: in passerella porta una Jackie Kennedy in chiave super pop. L’eleganza è quella molto bon-ton degli anni Sessanta ma i colori sono fluo. Le sue modelle sembrano delle Barbie disegnate da Andy Warhol: è come fare un tuffo nel passato. La sfilata inizia con una serie di tailleur monocromatici in bouclé, Dalla linea classica, gonna longuette al ginocchio, giacchino ...

Milano Moda Donna - Prada sfida le insidie della notte : Un collegamento molto attuale col mondo in cui viviamo che non poteva lasciare indifferente Miuccia Prada che ha sfilato la collezione del prossimo inverno a Milano Moda Donna sulla Torre bianca alla ...

Milano Moda Donna : dal logo di Fendi al fluo di Prada. Il best of della terza giornata : Non si sono ancora affievoliti gli entusiasmi, le polemiche e i clamori suscitati dalla sfilata di Gucci (teste mozzate, sale operatorie e cuccioli di drago, in buona ma approssimativa sintesi), che già a Milano è tempo di parlare d’altro. Perché se la Moda corre veloce, la Settimana della Moda lo fa ancora di più. E quel che ieri era novità, oggi pare già vecchio abbastanza per lasciare il posto a nuovo materiale degno di discussione ...

"Italiana. L'Italia vista dalla moda 1971-2001" - alla Triennale di Milano in mostra trent'anni di moda (e arte) italiana : Lui e lei con i capelli lunghi, lui e lei in doppio petto grigio, lui e lei quasi alla stessa altezza: si tengono per mano e guardano dritto nell'obiettivo, alla pari. In "Unilook" di Giorgio Armani, pubblicato in "L'Uomo Vogue" di dicembre-gennaio 1971-1972, c'è tutto il portato delle grandi conquiste femministe, dell'idea di uguaglianza che ha permeato gli anni del dopoguerra, della lotta contro gli stereotipi di genere.Inizia con la ...

MILANO MODA DONNA, FASHION WEEK autunno inverno 2018/2019: è partito uno dei più importanti eventi del settore, ecco il programma di oggi con le sfilate di Prada e Fendi.

40 anni di moda italiana in mostra a Milano : 9 sale raccontano gli aspetti caratteristici e comuni di marchi diversi, con abiti, accessori e vecchie riviste The post 40 anni di moda italiana in mostra a Milano appeared first on Il Post.

Milano. L’Italia vista dalla moda 1971-2001 : Apre oggi al pubblico la mostra “Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001” un progetto in forma di mostra e di

Milano Moda Donna : da Gucci a Moschino - il best of della seconda giornata : Ufficialmente, la Settimana della Moda di Milano dedicata alle collezioni per il prossimo Autunno-Inverno ha preso il via martedì sera, con il mastodontico evento firmato Moncler, grazie al quale la griffe di piumini (e non solo) deluxe ha voluto urbi et orbi raccontare il proprio nuovo, entusiasmante e convincente corso. Una svolta così importante nella storia del brand, da smuovere persino – tra le altre – sua Maestà Naomi ...

Identità, Democrazia, In forma di ...

ITALIANA : a Milano si racconta l’Italia attraverso la moda : È il 1971 quando Walter Albini, il primo «stilista» (fu Anna Piaggi a coniare per lui questo nome, che poi è passato a indicare tutti i designer di moda) italiano, decide di presentare la sua «collezione unitaria» a Milano. È una rivoluzione: intanto perché per la prima volta presenta con il suo nome i progetti di cinque case di moda diverse, specializzate in prodotti differenti, per creare un look completo. Poi perché abbandona Firenze, allora ...

YAPE - il pony express robot debutta alla fashion week : Milano capitale di hi-tech e moda : Veicoli a guida autonoma, tecnologie made in Italy e fashion week. Milano capitale, sotto gli occhi del mondo in particolare questa settimana, per l’industria della moda e per l’eccellenza tecnico-scientifica dei prodotti sviluppati dalle società innovative generate nell’ecosistema milanese. Due eccellenti industrie italiane che contribuiscono, da punti di vista differenti, a presentare, sotto la luce che merita, il nostro Paese. Da un lato ...

Intellettuali - tv e rapper a Milano : la contaminazione della moda : Cultura, cinema, spettacolo. Business, party segreti e sfilate nei grandi magazzini. Le star del piccolo schermo, i rapper, Pamela Anderson, gli Intellettuali dello stile, l'intramontabile Naomi, una ...

Milano - le nuove imprese della Settimana della Moda : Aziende tessili, vetrine e negozi online, laboratori di design. Dietro le passerelle della Settimana della Moda si muove un meccanismo di precisione che è in fibrillante attività tutto l'anno. A monte ...

Milano Moda Donna : non abbiamo bisogno di sorprese : Tutto sta, ora, nel sapersela giocare bene. Milano potrebbe tornare a essere la vera capitale mondiale della Moda. O, almeno, a contendere a Parigi questo invidiabile primato – che oggi detiene saldamente, va ammesso – senza false modestie e inutili e controproducenti complessi d’inferiorità. E non è solo un surplus di ottimismo (né di sciovinismo) a spingerci a lasciarci andare a questa profezia, travestita da speranza. Perché ...