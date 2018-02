Milan - Gattuso : “Andiamo a Roma per giocarcela” : Milan, Gattuso: “Andiamo a Roma per giocarcela” Il tecnico rossonero in conferenza stampa: “Under sappiamo come affrontarlo. Corsa sull’Inter? Pensiamo gara dopo gara, non possiamo sbagliare nulla” Continua a leggere L'articolo Milan, Gattuso: “Andiamo a Roma per giocarcela” sembra essere il primo su NewsGo.

Gattuso : 'Il Milan va riportato dove è sempre stato' : TORINO - 'Nei prossimi 12 giorni, è innegabile, ci giochiamo tanto. Ma io mi fermo alla gara con la Roma. Della Lazio parleremo da martedì, del derby da sabato e dall'Arsenal da settimana prossima. ...

Milan - Gattuso : "A Roma per giocarcela" : Il tecnico rossonero in conferenza stampa: "Under sappiamo come affrontarlo. Corsa sull'Inter? Pensiamo gara dopo gara, non possiamo sbagliare nulla"

Milan - Gattuso : "A Roma per giocarcela" : Il tecnico rossonero in conferenza stampa: "Under sappiamo come affrontarlo. Corsa sull'Inter? Pensiamo gara dopo gara, non possiamo sbagliare nulla"

Roma-Milan - Gattuso : 'Le mie squadre subiscono pochi gol. Kalinic o Cutrone? Ho già deciso' : La bella vittoria contro la Sampdoria nell'ultima giornata, la seconda consecutiva in campionato, poi il successo contro il Ludogorets nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League a ...

Gattuso carica il Milan : “ci giochiamo molto - ho deciso chi giocherà in attacco a Roma” - poi il bollettino medico : Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, dopo la bella imposizione sul Ludogorets in Europa League, vuole riportare alta la tensione sul campionato. I rossoneri affronteranno una gara molto importante in chiave europea contro la Roma di Di Francesco che all’andata dominò a San Siro. “Pensiamo solo alla Roma, non alle partite che ci sono dopo. Domani servirà una grande prestazione, andiamo là a giocarcela. Dobbiamo alzare ...

Milan - Tassotti : 'Gattuso ha dato serenità. Cutrone? Mi ha sorpreso' : Mauro Tassotti , oggi vice-ct della Nazionale ucraina al fianco di Andriy Shevchenko, intervenuto a Centro Suono Sport , lo ha elogiato: 'Non era semplice, è stato davvero bravo a ricostruire un ...

Baresi : 'Gattuso ha compattato il Milan. Yonghong Li solido' : Intervistato da Centro Suono Sport, il grande Baresi ha parlato così del momento della squadra rossonera: "Il Milan è cresciuto molto, dopo un avvio poco felice, il cambio d'allenatore ha portato ...

La stagione del Milan di Gattuso si decide in 3 settimane : Onore e gloria. E’ quella che cerca il Milan di Gattuso. La stagione rossonera si decide nelle prossime 3 settimane.

Adriano Galliani - Milan/ “Adrenalina da Champions - voglio essere l’Ancelotti del senato e su Gattuso…” : Adriano Galliani, Milan: “Adrenalina da Champions, voglio essere l’Ancelotti del senato e su Gattuso…”. L’ex ad rossonero ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:22:00 GMT)

Mirabelli - il doppio indizio che fa una prova : 'non vedo un Milan senza Gattuso'. E il retroscena su Conte...' : Indiscrezione confermata dalle parole di Massimiliano Mirabelli a Sky Sport . Queste le affermazioni del direttore sportivo rossonero: 'non abbiamo mai parlato di traghettatore, ero convinto che ...

Mirabelli : 'Non immagino un Milan senza Gattuso' : 'Non riesco a immaginare un Milan senza Gattuso'. Suonano come una conferma per la prossima stagione i complimenti del ds rossonero Massimiliano Mirabelli all'allenatore, promosso a novembre dalla ...

Milan - Mirabelli : 'Gattuso non è un traghettatore - farà grandi cose' : Massimiliano Mirabelli lancia Gattuso. Prima del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, il direttore sportivo rossonero ha parlato del futuro dell'allenatore, ammettendo: "Non ...

Mirabelli : 'Non vedo un Milan senza Gattuso - spero resti molti anni' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Ludogorets , ritorno dei sedicesimi di Europa League, , il ds rossonero Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Sky Sport : 'Siamo sereni, Gattuso un po' meno: è tesissimo come sempre, lui è sempre sul pezzo'. DONNARUMMA - 'E' un patrimonio del Milan e di tutto il calcio italiano, è un giocatore importante e va ...