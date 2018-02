“Mi dispiace ma…” Omicidio Loris Stival | Veronica Panarello choc | la lettera dal carcere

“Mi dispiace per l’Arsenal” - la reazione di Mirabelli al sorteggio di Europa League : “Mi dispiace per l’Arsenal (ride ndr). Sono contento, meglio avere una squadra importante come l’Arsenal. Una vale l’altra in questo momento”. Questa la prima reazione durante la diretta Facebook del sorteggio di Nyon di Massimiliano Mirabelli, dopo essere venuto a conoscenza del sorteggio non certo favorevole per il suo Milan che agli ottavi di finale di Europa League affronterà una delle avversarie più temibili: ...

Benedetta Parodi/ Domenica In - la sorella Cristina la archivia : “Mi dispiace molto - ma non era un volto Rai” : Benedetta Parodi: Domenica In, la sorella Cristina la archivia. “Mi dispiace molto, ma non era un volto Rai”. Tornerà a Real Time? Prima deve risolvere il contratto con la Rai...(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:35:00 GMT)

Matthew - 17 anni - si suicida al campeggio. Gli ultimi messaggi agli amici : “Mi dispiace” : Matthew, 17 anni, si suicida al campeggio. Gli ultimi messaggi agli amici: “Mi dispiace” Matthew Jones, 17 anni, lo scorso agosto è stato trovato con un sacchetto di plastica sulla testa al festival di Reading. Dall’inchiesta sulla sua morte è emerso che prima di togliersi la vita aveva inviato alcuni messaggi su Snapchat ai suoi […] L'articolo Matthew, 17 anni, si suicida al campeggio. Gli ultimi messaggi agli amici: “Mi dispiace” sembra ...

Milan - ancora Berlusconi : “Mi dispiace che non mi ascoltino” : “Sono dispiaciuto del fatto che certe considerazioni sul modulo che il Milan dovrebbe adottare non vengano prese in considerazione da coloro che invece dovrebbero pensarci”. Cosi’ il leader di Fi, Silvio Berlusconi, ospite a ‘Radio Anch’io’ Su Radio1 Rai. Ieri l’ex presidente del club rossonero aveva detto: “tengo sempre il Milan nel cuore e quando lo vedo giocare con un modo assolutamente ...