Messico - sparatoria Università : 2 morti : 7.55 Almeno 2 persone sono morte a seguito di una sparatoria all'interno del campus della National autonomous University di Città del Messico, una delle principali Università messicane. Il fatto è avvenuto vicino alla facoltà di economia. Le vittime, di 20 e 29 anni, sarebbero estranee all'Università. Trasportate in ospedale, sono decedute poco dopo.

Città del Messico - sparatoria in una università : almeno due morti : Le due vittime sarebbero due persone estranee all'università, di 20 e 29 anni, morte in ospedale poco dopo la sparatoria, avvenuta vicino alla Facoltà di Economia.

Messico - sparatoria in arena galli : morti : 03.20 Uomini armati e mascherati hanno sparato in un'arena clandestina di combattimento tra galli nella capitale dello stato di Chihuahua, in Messico, uccidendo sei persone e ferendone 14. In una nota le autorità locali riferiscono che diversi aggressori mascherati hanno sparato contro le persone riunite al club "Santa Maria" lungo l'autostrada a sud della città di Chihuahua. Tra i feriti risultano anche due bambini di 7 e 10. Non ci sono ...