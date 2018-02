Messaggi di pace da Mourinho | ma Conte rifiuta e va avanti

Il Messaggio di pace di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente : video dell’esibizione nella serata finale : La finale di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018, sul palco dell'Ariston per cantare Non mi avete fatto niente dopo l'impeccabile ed apprezzatissima esibizione di venerdì sera, nella puntata dei duetti con Simone Cristicchi. Forte di una grande intesa tra i due, la coppia inedita di questo Festival di Sanremo ha portato sul palco una canzone che affronta una tematica molto importante dal punto di vista sociale. Non mi avete fatto ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le due Coree sfilano unite - Nord e Sud insieme. Il Messaggio di pace - lo sport unisce : Da PyeongChang arriva forte e chiaro un segnale di distensione, un messaggio di grande impatto che potrebbe portare verso una possibile riunificazione o quantomeno verso la pace tra due Paesi in conflitto non armato da mezzo secolo. Le Olimpiadi Invernali sono il mezzo migliore per riavvicinare le due Coree: Nord e Sud, due mondi così distanti e differenti tra loro, provano ad abbracciarsi per una notte e sfileranno insieme ...

Presidente CIO : le olimpiadi di PyeongChang possono mandare un Messaggio di pace al mondo - : In particolare, gli è stato chiesto se le sanzioni contro la Russia potrebbero essere revocate prima della fine delle olimpiadi. Al che ha risposto quanto segue: "La decisione di partecipare degli ...

Il Messaggio di Bartolomeo per la pace nel Medio Oriente e per il mantenimento dello status quo di Gerusalemme : Nella mia mente, continua il primate ortodosso, osservando voi mi vengono immagini di tantissimi giovani ragazzi sparsi per il mondo, indipendentemente dalla loro fede religiosa, che vivono in un ...