Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il Medagliere e tutti i podi di sabato 24 febbraio : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di sabato 24 febbraio. SNOWBOARD: Big Air maschile: 1) Sebastien Toutant (Canada) 2) Kyle Mack (USA) 3) Billy Morgan (Gran Bretagna)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - Medagliere - programma e italiani (oggi 24 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 24 febbraio e italiani in gara. Otto finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 01:05:00 GMT)

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Italia nella top10 nel Medagliere : cosa deve succedere? Tutti gli scenari… : Domani, sabato 24 febbraio, l'Italia saprà in quale posizione del medagliere terminerà le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Esiste la possibilità di chiudere tra le top10, risultato che renderebbe trionfale una spedizione, di per sé, già molto positiva. Bisognerà fare la corsa su Svizzera e Giappone. Di seguito i possibili scenari. CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi L'Italia è costretta a vincere almeno una medaglia

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia in doppia cifra : 10 medaglie - 3 ori! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L'Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il Medagliere e tutti i podi di venerdì 23 febbraio : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di venerdì 23 febbraio. SCI FREESTYLE: Ski cross femminile: 1) Kelsey Serwa (Canada) 2) Brittany Phelan (Canada) 3) Fanny Smith (Svizzera)

Italia - si torna in doppia cifra alle Olimpiadi! Dopo 12 anni il Medagliere sorride - PyeongChang 2018 nella storia : L’Italia torna finalmente in doppia cifra alle Olimpiadi Invernali: era da Torino 2006 che il nostro medagliere non sorrideva in questa maniera. Gli azzurri stanno volando a PyeongChang 2018 e si sono spinti a 10 podi (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi), uno solo in meno rispetto all’edizione casalinga anche se in quel caso conquistammo 5 ori contro i tre attuali. Una risalita prodigiosa per la nostra Nazione che tra Vancouver e Sochi aveva ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il Medagliere e tutti i podi di giovedì 22 febbraio. Arianna Fontana ci regala il bronzo! : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di giovedì 22 febbraio. SNOWBOARD: Big Air femminile: 1. Anna Gasser (Austria) 2. Jamie Anderson (USA) 3. Zol Sadowski Synnott (Nuova Zelanda) FREESTYLE: Half pipe maschile: 1. David Wise (USA) 2. Alex Ferreira (USA) 3. Nico Porteous (Nuova

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG / Risultati live - Medagliere e italiani : via alla sessione serale! : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma di oggi 22 febbraio e italiani in gara. Dieci finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:56:00 GMT)

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG/ Risultati live - Medagliere e italiani : oro Myhrer nello slalom! : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma di oggi 22 febbraio e italiani in gara. Dieci finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 08:52:00 GMT)

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia 12ma con 9 medaglie : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L'Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il Medagliere e tutti i podi di giovedì 22 febbraio : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di giovedì 22 febbraio.

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati live e Medagliere : Arianna Fontana ci riprova : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 21 febbraio e italiani. Sette finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:15:00 GMT)