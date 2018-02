Matteo Salvini | i due segnali sul palco della svolta radicale | impugna un rosario e

Matteo Salvini - dal palco cita Pasolini : 'Antifascismo serve a distrarre le masse' : Matteo Salvini apre in piazza Duomo, a Milano, la manifestazione 'Prima gli italiani'. Dal palco il leader della Lega ha contestato le altre piazze, quelle antifasciste, parlando di 'processo ai ...

Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa : scontri tra antagonisti e polizia | Foto e video : Disordini a Pisa per il comizio del leder della Lega. Un gruppo di antagonisti è entrato in contatto con alcuni militanti leghisti. La polizia è intervenuta per fermare i manifestanti, che hanno reagito lanciando sassi e bottiglie. Allerta per le manifestazioni previste domani

Matteo Salvini - vietato farlo parlare : la vergogna dei centri sociali a Pisa - guerriglia rossa contro la polizia : vietato far parlare Matteo Salvini e Giorgia Meloni : questa passerà alla storia come la campagna elettorale della 'violenza antifascista'. È di 7 manifestanti fermati e 2 feriti il bilancio degli ...

Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa : scontri tra antagonisti e polizia : La polizia ha fatto una prima carica di alleggerimento per allontanare i manifestanti dei centri sociali e dell'area antagonista che si avvicinavano troppo al comizio di Salvini. Pietre, bastoni e ...

Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa : scontri tra antagonisti e polizia | Foto : Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa: scontri tra antagonisti e polizia | Foto Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa: scontri tra antagonisti e polizia | Foto Continua a leggere L'articolo Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa: scontri tra antagonisti e polizia | Foto sembra essere il primo su NewsGo.

Laura Boldrini risponde a Matteo Salvini : 'Hai paura - eh?' : Altre metaforiche botte da orbi tra Matteo Salvini e Laura Boldrini . Il leghista, infatti, ha chiamato i militanti del Carroccio alla manifestazione di sabato: 'Vi aspetto alle 15 in Piazza Duomo a ...

I leader nel nostro studio : Matteo Salvini - segretario della Lega : Sulle armi il leader della Lega afferma: il mio modello non è quello americano, no armi in cattedra; legittima difesa si. E sull'immigrazione: si agli immigrati regolari che pagano le tasse -

Quinta Colonna/ Anticipazioni : Matteo Salvini - Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin ospiti (22 febbraio) : Quinta Colonna, Anticipazioni e ospiti della nuova puntata in onda su Rete 4, con Paolo Del Debbio saranno in studio anche Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 07:45:00 GMT)

Matteo Renzi e Matteo Salvini - la telefonata e l'accordo sui servizi segreti : Ci sarebbe stata una telefonata tra Matteo Renzi e Matteo Salvini . I due, riporta Huffingtonpost.it, si sarebbero sentiti per far saltare l'operazione del governo attraverso decreto per riconfermare ...

Matteo Renzi disperato : 'Cosa faranno Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non appena andranno al governo' : I sondaggi ufficiali sono fermi a venerdì scorso, quelli non pubblicabili sono sul tavolo di Matteo Renzi , e non sono buoni. Per questo nella volata elettorale il segretario del Pd le prova tutte. E ...

Silvio Berlusconi - retroscena su Mattarella : 'Dirà no a Matteo Salvini ministro degli Interni' : Da Sergio Mattarella un no 'ad personam' contro Matteo Salvini . Il retroscena di Ugo Magri sulla Stampa la butta lì con leggerezza, ma la notizia sarebbe clamorosa. Se il centrodestra avrà la ...

In bus per ascoltare Matteo Salvini : parte la carovana irpina : Diversi pullman da tutta la provincia di Avellino partiranno alla volta di Caserta per consentire ai tantissimi sostenitori e simpatizzanti di incontrare Matteo Salvini raggiungendo comodamente e ...

Matteo Salvini snobba Fabio Fazio : 'Mi sta sulle pa**e' : Il noto leader della Lega, molto impegnato in incontri pubblici sia negli svariati salotti televisivi che nelle maggiori piazze di tutta Italia, ha affermato chiaramente che non prenderà parte a 'Che tempo che fa' per via della 'simpatia' che prova nei confronti di Fabio Fazio. Matteo Salvini ha più volte espresso tramite i social quello che pensa sul conduttore 'più pagato della tivù pubblica'. ...Continua a leggere

Matteo Renzi corteggia Silvio Berlusconi : molla Salvini e vieni con me : Mentre Prada rivaluta l' estetica fascista, promuovendo con una mostra di immagini eloquenti l' infausto ventennio, cosa abbastanza stravagante, Matteo Renzi rivolge alla vigilia delle elezioni per il ...