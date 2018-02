Marcia contro armi | da Gucci 500 000 $

Torino - antifascisti in Marcia verso incontro CasaPound : Stamattina a Torino la polizia ha perquisito le case di alcuni militanti del centro sociale askatasuna. E di CasaPound -

Hollywood contro l'uso delle armi : Clooney dona 500mila dollari alla Marcia : Le star di Hollywood uniscono le forze e si schierano contro l'utilizzo fuori controllo delle armi negli Stati Uniti. Il primo a metterci la faccia è George Clooney.Dopo l'ennesimo massacro in una scuola della Florida, in cui un ex studente ha ucciso 17 persone, si è riaccesa negli Usa la protesta per la vendita e l'utilizzo delle armi. L'episodio ha talmente scioccato l'America che un'associazione ha organizzato ...

Florida - la Marcia contro le armi degli studenti sopravvissuti alla sparatoria di Parkland : Il 24 marzo sfileranno in corteo a Washington. La "marcia per le nostre vite", come è stata chiamata, è stata organizzata contro la National Rifle Association

Vaccini - Ricciardi (ISS) : “La Raggi Marcia contro la scienza e contro la legge” : “Vorrei far riferimento all’appello lanciato nei giorni scorsi da 40 ricercatori alla politica, affinché si possano riallineare le rispettive posizioni sui Vaccini. scienza e politica devono marciare insieme, per dare risposte ai cittadini basate sull’evidenza scientifica. Mi pare che questa decisione”, cioè la mozione M5S per l’accesso a scuola anche dei bimbi non vaccinati “marci sia contro la scienza, sia ...

Marcia di protesta contro cementificio a Punta Penna - non è compatibile con turismo : Chieti - Alcune centinaia di persone hanno partecipato alla Marcia pacifica e silenziosa contro il cementificio nella zona industriale di Punta Penna a Vasto perché "incompatibile con il turismo e l'ambiente". Aderenti e semplici simpatizzanti del Wwf, Italia Nostra del Vastese, Legambiente, Arci, Confesercenti e numerosi cittadini hanno sfilato per opporsi all'inizio della produzione dello stabilimento che è ...

CasaMarciano - striscione degli studenti : “La scuola ripudia l’omofobia”. Sindaco contro il preside che lo voleva togliere : È guerra a Casamarciano tra il Sindaco Andrea Manzi e Roberto Valentini, il dirigente dell’istituto comprensivo “Costantini”. Nel paese che per volontà dell’amministrazione si è definito ufficialmente gay friendly, a dividere i due è uno striscione fatto dai bambini della classe quinta della primaria e affisso a scuola in occasione dell’open day: “La scuola ripudia l’omofobia”. È proprio quest’ultima parola ad aver messo in subbuglio un’intera ...

Omicidio Vassallo : una Marcia contro l'archiviazione delle indagini : Una marcia per «ricredere nella giustizia». È l'appuntamento che si terrà il prossimo 10 febbraio ad Acciaroli, frazione di Pollica, nel Cilento, per scongiurare una...

Parigi - Femen alla Marcia contro la procreazione assistita : “Sperma e carità cristiana per le lesbiche” : Clèment Lanot, video reporter freelance, stava filmando a Parigi la “Marche pour la vie” (Marcia per la vita), indetta per protestare contro la procreazione medicalmente assistita (PMA) e l’eutanasia, bruscamente interrotta dall’irruzione di alcune militanti Femen. Le attiviste, rigorosamente a seno nudo e con dei secchi in mano, hanno invocato “carità cristiana per le lesbiche“, chiedendo ai presenti “donazioni di ...

Women's March - Scarlett Johansson e le star di Hollywood Marciano contro le molestie sulle donne : Nella capitale in piazza non c'è la marea umana che ha impressionato il mondo un anno fa, il movimento è però fatto di rivoli inarrestabili che quest'anno scorrono vigorosi da Nord a Sud, da Est a ...

'Siamo con Arturo - Ciro - Gaetano e i 5.000 in Marcia' - artisti e scrittori firmano l'appello contro le violenze : Anche il mondo della cultura, dello spettacolo e dell'arte si schierano al fianco di Arturo, Ciro e Gaetano e dei 5.000 studenti che il 17 gennaio hanno affollato il coreo partito dalla stazione della ...