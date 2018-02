Maltempo | stop ai mezzi pesanti a Ravenna e Ferrara

Maltempo Bologna e Modena : stop alla circolazione dei mezzi pesanti : I prefetti di Bologna e Modena hanno disposto, in via precauzionale e in considerazione delle previsioni meteo (abbassamento delle temperature, nevicate e gelate), il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sugli interi sistemi viari delle province (autostrade, statali e provinciali, anche per trasporti e veicoli eccezionali). Il divieto è in vigore dalle 22 di domenica 25 febbraio – e estende ...

Maltempo - allerta neve in Puglia : stop alla circolazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...

Maltempo - Viabilità Italia : stop temporaneo ai mezzi pesanti in autostrada : Viabilità Italia rende noto che le nevicate, che già hanno interessato nelle scorse ore alcuni territori piemontesi, emiliani, marchigiani, umbri e abruzzesi, hanno determinato l’adozione di misure di regolazione del traffico con fermo temporaneo dei mezzi pesanti in autostrada, in attesa della possibilità di riprendere la marcia in condizioni di sicurezza. Il meteo, soprattutto nelle aree ove le precipitazioni nevose e l’anomalo e ...

Maltempo Molise - neve in arrivo : stop alle attività didattiche all’Unimol : Sospese tutte le attività didattiche lunedì 26 e martedì 27 febbraio all’Università del Molise. Lo rende noto l’ateneo a seguito delle preannunciate avverse condizioni meteo che interesseranno gran parte del Molise dove è prevista neve anche a quote basse e temperature polari. Ulteriori e successivi aggiornamenti – si legge in una nota – saranno resi noti sul sito istituzionale entro le 13 di lunedì 26 ...

Maltempo Sicilia : le mareggiate danneggiano lo scalo di Alicudi - stop agli attracchi : Le mareggiate dei giorni scorsi hanno danneggiato il porto di Alicudi, tanto che è stato vietato l’attracco di traghetti e aliscafi dall’ordinanza dal comandante della Capitaneria di Porto Paolo Margadonna. Disagi simili si registrano in quasi tutte le Eolie. A Lipari ad esempio a rischio la banchina di Sottomonastero. L'articolo Maltempo Sicilia: le mareggiate danneggiano lo scalo di Alicudi, stop agli attracchi sembra essere il ...

Maltempo : binari allagati - stop a treni nel Trapanese : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - stop ai treni lungo la linea Piraineto - Alcamo Diramazione – Trapani, tra Alcamo Diramazione e Castelvetrano. L'allagamento dei binari e il conseguente guasto agli impianti di circolazione, provocati dalle abbondanti piogge di questa mattina, sono la causa della sospen

Maltempo - collegamenti marittimi in tilt in Sicilia : stop alla nave per le Eolie : collegamenti marittimi in tilt in Sicilia. Dopo lo stop alla motonave Vesta che collega Trapani alle Egadi, anche la nave veloce Isola di Vulcano resta ormeggiata al porto a causa del Maltempo. Siremar, infatti, rende noto che non ha effettuato la corsa delle 17.15 sulla tratta Milazzo-Eolie. L'articolo Maltempo, collegamenti marittimi in tilt in Sicilia: stop alla nave per le Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : 5 vittime tra Olanda - Belgio e Germania. Troppo vento ad Amsterdam - stop ai voli : Maltempo: 5 vittime tra Olanda, Belgio e Germania. Troppo vento ad Amsterdam, stop ai voli La tempesta che sta spazzando l’Europa centrale ha portato alla sospensione del traffico ferroviario e alla cancellazione di decine di voli in diversi Paesi. Almeno cinque le vittime.Continua a leggere La tempesta che sta spazzando l’Europa centrale ha portato alla […] L'articolo Maltempo: 5 vittime tra Olanda, Belgio e Germania. Troppo vento ad ...

Maltempo - forte vento a Palermo : tre ore di stop ai treni : E’ ripresa alle 14.35 la regolare circolazione dei treni sulla linea Palermo-Notarbartolo-Giachery, sospesa alle 11.40 per i danni causati alla linea di alimentazione elettrica da una lamiera trasportata sui cavi dal forte vento. Durante la sospensione del servizio, necessaria per consentire alle squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana di rimuovere l’ostacolo e ripristinare il funzionamento dell’infrastruttura, i ...

Maltempo nel golfo : stop ai collegamenti da Napoli per le isole : Forti raffiche di vento di ponente e mare molto agitato hanno determinato questa mattina la sospensione dei collegamenti marittimi tra Napoli e le isole del golfo. L'avviso di allerta meteo diramato ...

Maltempo Lazio - Astral : stop collegamenti per Ponza e Ventotene : Roma, 17 gen. (askanews) 'A causa delle condizioni meteo avverse sono interrotti i collegamenti con le isole Pontine. Soppresse le corse Laziomar di oggi: Formia-Ponza delle 9 e Ponza-Formia delle 14.

Maltempo Piemonte : torna il sereno - a Sestriere stop neve : Migliora il tempo sul Piemonte da giorni interessato da pioggia e neve. Come anticipato dalle previsioni dell’Arpa, le precipitazioni che nelle scorse ore erano diminuite di intensita’ si stanno esaurendo. Dopo 48 ore non nevica piu’ al Sestriere, dove la situazione resta critica per gli oltre due metri raggiunti dal manto nevoso. A Torino, come nel resto della pianura, non piove piu’. Nella notte e’ prevista una ...

Maltempo Lazio - Astral : stop collegamenti con isole pontine : Roma, 8 gen. (askanews) 'A causa di condizioni meteo avverse, per vento forte, stop ai collegamenti di oggi con le isole pontine. Sospese le corse Laziomar Ponza-Formia delle 07.45 e Formia-Ponza ...

Maltempo : stop ai collegamenti con le isole Pontine : A causa di condizioni meteo avverse, per vento forte, stop ai collegamenti di oggi con le isole Pontine: lo rende noto Astral Infomobilità. E’ stata sospesa la corsa Laziomar Ponza-Formia delle 07.45 e sarà sospesa la Formia-Ponza delle 14.30. Sospese anche la Formia-Ventotene delle 8.15 e Ventotene-Formia delle 13.30. L'articolo Maltempo: stop ai collegamenti con le isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.