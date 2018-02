Maltempo Sardegna | obbligo di catene o pneumatici invernali sulla SS131

Maltempo Sardegna : crollo delle temperature - da lunedì gelo siberiano : Il gelo siberiano sta per raggiungere anche la Sardegna: nei primi giorni della prossima settimana la colonnina di mercurio potrebbe scendere anche di 8°C. Sabato è previsto il primo lieve calo, domenica situazione stabile e poi il termometro segnerà un calo da lunedì. Le minime di domani secondo Arpas si assesteranno tra lo zero di Villanova Strisaili e gli 8 di Dorgali, le massime tra i 5 di Illorai e i 15 di Orosei. Secondo le previsioni ...

Maltempo Sardegna : scuole chiuse nel Nuorese per neve : scuole chiuse per neve a Ollolai, paese del Nuorese a 960 metri di altitudine. Lo ha deciso il sindaco Efisio Arbau, con un’ordinanza, dopo aver visto all’alba che in paese c’erano già 10 centimetri di neve. “E’ stata una chiusura precauzionale – ha detto all’ANSA il primo cittadino – per evitare qualsiasi tipo di problema visto che ha continuato a nevicare per tutta la mattina. Più tardi ...

Maltempo Sardegna : freddo siberiano sull’Isola - neve nel Nuorese e nell’Alta Gallura : freddo siberiano anche in Sardegna: il picco di gelo portato dal vento Burian sarà domenica, ma è già tornata la neve nelle località oltre i 700 metri del Nuorese. Nei paesi oltre i mille metri, come Fonni e Desulo, sono al lavoro i mezzi comunali per liberare le strade interne, mentre i mezzi della Provincia stanno operando sulla Sp 7 Fonni-Desulo. Temperature in calo anche in Gallura: segnalata neve sul Limbara, a Tempio Pausania e a ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per Maltempo - freddo e neve : Allerta Meteo per neve e gelo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta Meteo dalle 18 di oggi fino alle 15 di domani, 14 febbraio. Sono possibili delle nevicate al di sopra dei 700 metri, più probabilmente nella prima parte della giornata di domani e interesserà maggiormente la parte centro- settentrionale della Sardegna. Nel pomeriggio le nevicate saranno in forte attenuazione. La Protezione civile raccomanda massima ...

Maltempo Sardegna : forte vento di maestrale - ancora fermi i collegamenti con la Corsica : Proseguono i disagi provocati dalle forti raffiche di maestrale in Sardegna: i collegamenti Santa Teresa-Bonifacio sono fermi, ma non si registrano ritardi a Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Sant’Antioco. Oltre 110 gli interventi effettuati ieri dai vigili del fuoco a Cagliari e provincia, decine nel Nuorese e in altri comuni isolani. Secondo i dati dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu ieri il ...

Maltempo - forte vento in Sardegna : albero centra auto al semaforo - tragedia sfiorata. Danni e feriti in tutta la Regione : tragedia sfiorata oggi pomeriggio in piazza d’Armi a Cagliari. Il forte vento di maestrale ha sradicato un pino imponente che ha centrato in pieno un’auto in transito all’altezza di un semaforo. Il conducente, un agente di polizia, e’ rimasto lievemente ferito. L’episodio e’ avvenuto poco dopo le 14.30. L’albero con tutte le fronde si e’ abbattuto sulla strada facendo crollare il semaforo e ...

Maltempo Sardegna : maestrale a 100 km/h - fermi i collegamenti con la Corsica : Forti raffiche di maestrale si registrano in questa domenica di gennaio in Sardegna: numerosi disagi nei collegamenti marittimi tra l’Isola e la penisola a causa del vento che raggiunge picchi di 100 km/h. Da questa mattina sono state sospese le tratte da Santa Teresa di Gallura alla Corsica. Il maestrale dovrebbe continuare a spirare con forza fino a questa notte, per poi attenuarsi domani, con punte massime di 70 km/h che arriveranno a ...

Maltempo Sardegna : ripristinata l’elettricità a Bortigali : E’ stata ripristinata l’erogazione di energia elettrica a Bortigali, in provincia di Nuoro. Dopo che il forte vento di maestrale aveva abbattuto due linee elettriche, provocando l’interruzione della corrente, le squadre di tecnici di E-distribuzione sono prontamente intervenute ed il servizio e’ stato ripristinato. L'articolo Maltempo Sardegna: ripristinata l’elettricità a Bortigali sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Sardegna : a Cagliari chiusi i cimiteri e parchi per il forte vento : A causa del forte vento, in via precauzionale, il Comune di Cagliari ha chiuso al pubblico i parchi, i giardini recintati ed i cimiteri cittadini. Al cimitero di San Michele non vengono interrotte le funzioni di sepoltura già programmate per questo pomeriggio. I siti verranno riaperti con il miglioramento delle condizioni meteo. L'articolo Maltempo Sardegna: a Cagliari chiusi i cimiteri e parchi per il forte vento sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Sardegna - tetto scoperchiato : disposta la chiusura della scuola : “Stante la situazione di criticita’ dovuta alle raffiche di vento si segnala la chiusura del plesso scolastico Regina Margherita. La chiusura riguarda tutte le classi di ogni ordine e grado”. Lo scrive il sindaco di Uta (Cagliari), Giacomo Porcu, sul sito web del Comune, dopo che oggi pomeriggio le forti raffiche di maestrale hanno strappato via parte della copertura in alluminio del tetto dell’istituto scolastico. ...

Maltempo Sardegna - albero cade sulla ferrovia : treni bloccati a Macomer : La bufera di vento sta creando gravi disagi nel Marghine. All’uscita di Macomer e’ stata bloccata la circolazione dei treni a causa di un albero sradicato dalle raffiche di maestrale e precipitato sui binari. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le maestranze di trenitalia per ripristinare le corse nel minor tempo possibile. Sempre a Macomer il vento ha abbattuto alcuni alberi e pali dell’illuminazione pubblica, ...

Maltempo Sardegna : pericolo di caduta alberi per il vento - chiusi parchi a Olbia e Cagliari : A causa del forte vento che sta spazzandola la Gallura, il sindaco di Olbia ha firmato l’ordinanza di chiusura del Parco cittadino “Fausto Noce” per il pericolo di caduta dei pioppi e degli eucaliptus. Il parco resterà chiuso fino alle 22. chiusi anche parchi, giardini recintati e cimiteri cittadini a Cagliari. L'articolo Maltempo Sardegna: pericolo di caduta alberi per il vento, chiusi parchi a Olbia e Cagliari sembra essere ...

Maltempo Sardegna : bufera di vento a Nuoro - decine di interventi : Forti raffiche di vento si sono abbattute su Nuoro e stanno creando danni e disagi: numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza cartelli pubblicitari e stradali divelti, alberi pericolanti, cornicioni e porzioni di intonaco caduti sull’asfalto. I pompieri sono al lavoro principalmente a Siniscola e Tortolì. L'articolo Maltempo Sardegna: bufera di vento a Nuoro, decine di interventi sembra essere il primo su Meteo ...

Vento forte e mareggiate. La Sardegna investita dal Maltempo : Bologna – Dalle ore 22 di questa sera, fino allo stesso orario di domani, sono previsti Vento forte e intense mareggiate. Questa in sintesi la... L'articolo Vento forte e mareggiate. La Sardegna investita dal maltempo su Roma Daily News.