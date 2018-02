Maltempo Roma | a Nemi scuole chiuse lunedì 26 febbraio

Allerta Maltempo e freddo a Roma : altri 207 posti per rafforzare l’accoglienza : Garantire un potenziamento del circuito di accoglienza capitolino per le persone senza dimora e in condizione di fragilità, a seguito dell’Allerta maltempo e del previsto abbassamento delle temperature nei prossimi giorni. Con questo obiettivo, di concerto con il coordinamento del tavolo tecnico attivato da ieri in Campidoglio, l’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale ha avviato un lavoro in sinergia con il privato sociale ...

BURAN - GELO SIBERIANO A ROMA E MILANO/ Maltempo : allerta neve su autostrade - frana a Ischia (previsioni meteo) : BURAN, neve e GELO SIBERIANO a ROMA e MILANO, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Maltempo Emilia-Romagna : e-distribuzione - pronta task force contro il gelo : Per fare fronte all’ondata di gelo attesa nelle prossime ore in Emilia–Romagna, è pronta una task force composta da 1.100 persone, tra tecnici e operativi, ed oltre 300 gruppi elettrogeni dislocati in tutta la regione. e-distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, “e’ in costante contatto con le Prefetture, la Regione, le strutture di Protezione Civile e le ...

Maltempo Roma : da domani prolungamento dell’orario di riscaldamento : A seguito dell’allerta Maltempo e del previsto abbassamento delle temperature nei prossimi giorni, con eventualità di neve e ghiaccio, tutte le strutture comunali, i Municipi e le società partecipate che si occupano di pubblici servizi sono in stato di preallerta. Con ordinanza sindacale n. 28 del 23 febbraio 2018, e’ stato disposto il prolungamento dell’orario di riscaldamento consentito. L’ordinanza firmata ieri prevede ...

Maltempo Roma : la Cri aumenta i posti di accoglienza per le persone senza dimora : La Croce Rossa di Roma aumenta da oggi la capacità di accoglienza nella sua sede di Via Ramazzini con altri 60 posti che si aggiungono agli attuali 150. Lo comunica la Presidente Debora Diodati, dopo che questa mattina una delegazione della CRI Romana ha partecipato insieme ad altre associazioni ad un incontro presso il Dipartimento Politiche Sociali dal Comune di Roma per l’emergenza freddo. “Ci siamo attivati in queste ore di ...

Maltempo - ex capo della Protezione Civile Emilia-Romagna : “Sono al buio” : Terza nevicata dell’inverno e per la terza volta residenti nell’Appennino Emiliano-Romagnolo sono rimasti senza luce per molte ore. Tra questi l’ex capo della Protezione Civile regionale, Demetrio Egidi, che parlando con l’ANSA accusa: “Non è possibile un atteggiamento burocratico da Enel Distribuzione. Chi fornisce un servizio essenziale non può farsi trovare impreparato per tre volte in tre mesi”. Egidi ...

Maltempo - Roma si prepara al grande gelo : ricognizione delle scorte di sale e di mezzi per la neve : Roma si prepara al grande gelo: in vista del previsto abbassamento delle temperature e della possibile neve gli uffici del Campidoglio stanno facendo una ricognizione delle dotazioni di mezzi disponibili. In particolare si stanno valutando, in relazione all’evolversi delle previsioni meteo: scorte di sale, mezzi dedicati al pronto intervento, squadre di operatori e volontari. Il Comune in caso di neve, oltre a fare una ricognizioni con i ...

Maltempo - Città Metropolitana di Roma : “Attivo il sistema di gestione delle emergenze” : “Gli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale sono a lavoro per pianificare e mettere in atto tutte le misure organizzative, di monitoraggio e pronto intervento, volte a fronteggiare le possibili situazioni di emergenza che, data l’allerta meteo prevista, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni, non solo negli edifici scolastici, ma su tutte le infrastrutture, a partire dalle strade”. Lo comunica in una nota la ...

Maltempo Roma - al via il piano neve : misure per clochard - più turni di taxi : Emergenza neve in tutta Italia, anche a Roma dove stamani in Campidoglio si è tenuta una riunione tra tutti gli uffici competenti per predisporre le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Città Eterna. Ad allertare Protezione civile, vigili, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola, ieri era stata la stessa sindaca di Roma Virginia Raggi, in vista dell’ondata di Maltempo. Il tavolo si è riunito a fronte della possibilità di neve o ...

Maltempo e freddo a Roma : accensione straordinaria dei riscaldamenti nelle scuole : “A seguito delle condizioni climatiche previste nei prossimi giorni, la Città metropolitana di Roma Capitale ha disposto l’accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici di propria competenza, dalla mezzanotte alle 12.00 di lunedi 26 febbraio, e nei giorni successivi, per tutta la durata dell’emergenza freddo. Verrà così mantenuta una temperatura interna in linea con gli rispettare gli ...

Maltempo Roma - il Sindaco Raggi allerta gli uffici : “Pronti in caso di neve” : La Sindaca di Roma Virginia, a quanto si apprende, ha allertato tutti gli uffici competenti – dalla Protezione civile, alla Polizia Locale di Roma Capitale fino al Simu, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola – perche’ predispongano le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Citta’ Eterna. Roma e’ dotata di un piano operativo per affrontare un’eventuale emergenza neve. Raggi, infatti, lo scorso ...

Maltempo - gelo con Burian : rischio neve a Roma. Toscana "imbiancata" - Bora a Trieste : Arrivato Burian, l'Italia è nel freezer. L'anticiclone termico russo-siberiano - che spira in queste ore da Nord/Nordest - sta portando cieli molto nuvolosi o coperti...

Maltempo Emilia-Romagna : nevica a Bologna - “massima prudenza negli spostamenti” [VIDEO] : Come previsto, sta nevicando a Bologna: “Sui colli i mezzi spargisale e spalaneve sono operativi da ieri sera, in pianura da stanotte, in particolare vicino a scuole ospedali e percorsi principali“, spiega l’assessore alla Sicurezza urbana integrata e alla Protezione civile, Alberto Aitini. “Non ci sono state segnalate situazioni di criticità ma nel caso siamo qui e siamo pronti ad intervenire! Ci vuole ovviamente massima ...

Maltempo Toscana : neve nelle zone dell’Appennino tosco-romagnolo - nell’alto Mugello : Nevica in queste ore nelle zone dell’Appennino tosco-romagnolo, nell’alto Mugello, con precipitazioni localmente anche di forte intensità e fino a quote di fondovalle, nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. E’ prevista neve nel resto del Mugello al di sopra dei 500 metri. Il personale della Città Metropolitana di Firenze è impegnato per garantire la percorribilità delle strade di competenza. L'articolo ...