Maltempo Preallerta neve Lazio e Fiumicino

Maltempo Genova : presidiati i fiumi e preallertati i volontari : Il Coc Centro Operativo Comunale si è riunito alle ore 10 di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla per piogge diffuse e temporali dalle ore 12 alle ore 23.59 di lunedì 8 gennaio sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Per tutta la durata dell’allerta i principali corsi ...