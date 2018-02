Maltempo | pioggia e danni in Sicilia | calcinacci da un solaio feriscono due persone

Maltempo Marche : su Pesaro e Fano 45 mm di pioggia : L’ondata di Maltempo che sta colpendo le Marche si è particolarmente concentrata nella parte Nord, soprattutto nella zona dei Comuni di Fano e Pesaro nei quali si registra una cumulata areale di 45 mm di pioggia. Lo rende noto la Regione. La Protezione Civile invita la popolazione alla massima attenzione ed a limitare gli spostamenti al necessario, per evitare eventuali disagi connessi con interruzioni sulle strade derivate da smottamenti ...

Maltempo : neve e pioggia sull’Italia - da domenica vento e gelo siberiano. Ecco cos’è il Burian : Proviene dalla Siberia, e si sta muovendo a grandi passi verso l’Europa. Raggiungerà l’Italia domenica 25. È il Burian, il vento più gelido che possa sferzare il nostro Paese. Caratteristico delle steppe della pianura a ovest degli Urali, dove è spesso molto forte e accompagnato da bufere di neve congelata che azzerano quasi la visibilità. Il Bu...

Burian - allerta meteo/ Neve in Liguria e al nord : pioggia al sud - previsioni e allarme Maltempo : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:55:00 GMT)

Maltempo - domenica di pioggia e neve su gran parte d'Italia : Roma - domenica - si muove verso sud est la perturbazione giunta nelle ultime ore sull'Italia e che si associa ad una circolazione di bassa pressione, che porterà piogge sparse al Centro Sud e Nord Est con neve sui rilievi della dorsale oltre i 1000-1400m, fin verso gli 800-1000m su quella settentrionale. Quota neve in calo dalla sera. Meno coinvolto il resto del Nord con tempo più asciutto e soleggiato eccetto per piogge su ...

Maltempo - pioggia in arrivo : “E’ vitale per i campi” : L’arrivo della pioggia è vitale per l’agricoltura in deficit idrico dopo che il 2018 si è aperto con circa 1/3 di precipitazioni in meno (-29%) rispetto alla media storica con crolli del 50% nel centro Italia e del 45% nel Mezzogiorno anche se al Nord si è verificato un aumento del 5% per le abbondanti nevicate. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’arrivo dell’ondata di Maltempo con precipitazioni e ...

Maltempo : allerta meteo - in arrivo pioggia e neve : Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge e temporali su buona parte del paese e nevicate sulle regioni centrali. Sulla base delle ...

Maltempo : nuova perturbazione porta pioggia - freddo e gelate notturne : In arrivo una nuova perturbazione che colpirà le regioni meridionali, portando piogge e temporali sparsi e neve a quote basse. Farà freddo anche nel resto dell'Italia, con temperature sotto le medie ...

Maltempo in Calabria - tra pioggia - vento e neve : danni nel Catanzarese : pioggia, vento forte fino a 70/80 km/h e calo delle temperature: dalla scorsa notte la Calabria è bersagliata dal Maltempo. Tutte le zone montane sono imbiancate, ed in alcuni casi anche quelle premontane. Si registrano danni in particolare nel Catanzarese, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti in diversi centri dell’area presilana: le squadre sono intervenute nei territori di Marcedusa, Andali e Taverna, dove le forti raffiche hanno ...

Maltempo in intensificazione - pioggia e neve sullo stivale : Roma - SI INTENSIFICA IL Maltempo - L'inverno torna a farsi sentire anche in Italia nel corso delle prossime 48 ore. L'alta pressione rimarrà infatti defilata in Atlantico ma nel contempo punterà verso la Scandinavia. Sul bordo orientale dell'anticiclone proseguirà l'afflusso di fredde correnti settentrionali che alimenteranno una circolazione di bassa pressione che dalle Baleari si porterà gradualmente ...

Meteo - la settimana inizia con il Maltempo : neve al Nord - pioggia al Centro : Nella seconda settimana di febbraio, l'Italia verrà colpita da una nuova perturbazione trasportata da fredde correnti di origine artica. Dopo la tregua di domenica, il maltempo dovrebbe arrivare già...

Maltempo Lazio : pioggia - vento forte e nebbia nel Frusinate : pioggia battente, vento forte e banchi di nebbia nel Frusinate. Maggiormente interessate le strade di Forca D’acero, della Vandra, di Sora e la superstrada Sora-Cassino. Alcuni segnali stradali sono stati divelti a causa del Maltempo ma sono stati ripristinati dai tecnici di Astral spa. Inoltre sono in corso lavori di riparazione di buche sulla via Casilina e sulla strada della Vandra. Nevica sulla Forca D’acero dal km 10+000 al km 9+680 ...

Maltempo al nord-est : pioggia - freddo e anche nevicate fino in pianura - tutte le foto "nevose" : Perturbazione artica sul centro-nord Italia, continua a nevicare a tratti anche in pianura al nord-est. tutte le foto! L'inverno è tornato a fare l'inverno dopo oltre un mese poco freddo e...