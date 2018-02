Maltempo Fiumicino | attivato il piano d’emergenza

meteoweb.eu

(Di sabato 24 febbraio 2018) “Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla tarda mattinata di domani, 25 febbraio, e per le successive 24-36 ore sul Lazio: nevicate al di sopra dei 500-700 m, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel corso della sera, con apporti al suolo da deboli a moderati. A seguito di questo avviso che riguarda anche il territorio del Comune di, sono scattate tutte le procedure di allerta previste nel nostrodi protezione civile comunale“: lo ha spiegato il sindaco di, Esterino Montino. “Il comandante della Polizia Locale e dirigente della Protezione civile, Giuseppe Galli, la Protezione Civile comunale, d’intesa con i responsabili degli assessorati ai Lavori Pubblici e Ambiente domani riuniranno il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile ...