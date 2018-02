Maltempo e neve | Autostrade per l’Italia | evitare gli spostamenti nelle zone a rischio

Maltempo : in arrivo gelo - neve e temporali : ANSA, - ROMA, 24 FEB - L'arrivo di aria artica porterà un deciso calo delle temperature, con nevicate fino a quote di pianura, associate a forti venti. Lo indica una nuova allerta meteo della ...

Burian - neve e Maltempo in attesa del grande gelo siberiano : Burian congela l'Italia a partire da domenica. Il gelo siberiano è previsto dal 25 febbraio e raggiungerà il picco massimo martedì 27 . Il gelido vento russo entrerà impetuoso dalla Porta del Bora ...

BURAN - GELO SIBERIANO A ROMA E MILANO/ Maltempo : allerta neve su autostrade - frana a Ischia (previsioni meteo) : BURAN, neve e GELO SIBERIANO a ROMA e MILANO, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Maltempo Rimini : il bilancio di 2 giorni di pioggia eccezionale - ora scatta il piano neve e la rete di assistenza per i senza dimora : Solo dopo la mezzanotte di venerdì ha cessato di cadere la pioggia che ininterrottamente, per due giorni, ha colpito la fascia collinare e costiera del territorio riminese. Una massa d’acqua –150 mm di pioggia hanno registrato i pluviometri del capoluogo – che si è andata ad aggiungere al rapido scioglimento della neve caduta in montagna, andando a ingrossare enormemente la rete fluviale e quella dei reticolo dei canali e dei fossi in pianura. ...

Maltempo Piemonte - ancora pioggia e neve : il Cuneese il più colpito : 1/7 ...

Maltempo Abruzzo : ghiaccio e neve in aumento da domani sulla A24-A25 : L’arrivo di un fronte di aria gelida proveniente dalla Lapponia potrebbe determinare, a partire dal pomeriggio di domani, domenica 25 febbraio, un drastico cambiamento delle condizioni atmosferiche, con abbassamento delle temperature e conseguente pericolo di ghiaccio e nevicate sull’Appennino e sulle zone adriatiche. Nella giornata di domani le nevicate, inizialmente deboli sulle tratte interne abruzzesi, tenderanno a calare ...

Maltempo Genova - auto bloccata dalla neve : intervento dei Vigili del Fuoco : Una coppia sorpresa in auto da una bufera di neve su una strada dell’entroterra di Genova è stata costretta a chiedere aiuto ai Vigili del fuoco. E’ successo la scorsa notte sulla strada del passo del Turchino che conduce alla cappelletta di Masone. I due, cinquantenni, sono rimasti intrappolati dalla neve e non avendo al seguito le catene come prevedono le normative per questo periodo dell’anno nei tratti appenninici, sono ...

Maltempo Molise - neve in arrivo : stop alle attività didattiche all’Unimol : Sospese tutte le attività didattiche lunedì 26 e martedì 27 febbraio all’Università del Molise. Lo rende noto l’ateneo a seguito delle preannunciate avverse condizioni meteo che interesseranno gran parte del Molise dove è prevista neve anche a quote basse e temperature polari. Ulteriori e successivi aggiornamenti – si legge in una nota – saranno resi noti sul sito istituzionale entro le 13 di lunedì 26 ...

BURAN - NEVE E GELO : ALLARME Maltempo/ Video - pericolo valanghe : allerta di 36 ore nel Lazio (previsioni meteo) : MALTEMPO, arriva BURAN: ondata di GELO siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 23:19:00 GMT)

Notte di forte Maltempo in tutt’Italia : piogge torrenziali da Nord a Sud - Appennino sommerso di neve [LIVE] : 1/10 ...

Maltempo - arriva Buran con vento e neve : le previsioni meteo in Italia : Da domenica è prevista un'ondata di gelo proveniente dalla Siberia. Le regioni più a rischio di abbondanti nevicate sono quelle adriatiche

Maltempo : neve - gelo e tormenta : "E' fuori dal mondo che la Regione Toscana abbia lasciato da sola la comunità di Abetone-Cutigliano, con 24 persone evacuate, strade bloccate, una centrale elettrica ferma e un fiume a rischio ...