Maltempo Bologna e Modena | stop alla circolazione dei mezzi pesanti

Maltempo : a Bologna un sale speciale - scioglie il ghiaccio fino a -30°C : Dai prossimi giorni, in cui sono previste temperature estremamente rigide per l’arrivo del fronte di aria gelida di origine siberiana, nei punti più critici della viabilità cittadina di Bologna arriveranno 60 tonnellate di un sale speciale: scioglie il ghiaccio fino a -30°C e più velocemente del sale normale. Si tratta di una composizione che al cloruro di sodio aggiunge il cloruro di calcio e grazie alla sua igroscopicità, ovvero la ...

Maltempo - massima allerta a Bologna : le previsioni peggiorano - spalaneve pronti : A Bologna, dopo la neve già vista oggi, le previsioni meteo “stanno peggiorando”. A segnalarlo via Facebook e’ l’assessore comunale alla Protezione civile, Alberto Aitini, che spiega: “In collina sono già attivi i mezzi spargisale e quando la neve supererà i cinque centimetri saranno attivati i mezzi spalaneve. In pianura vale lo stesso principio e anche qui la neve potrebbe arrivare già nelle prossime ore o ...

Maltempo Bologna - neve in arrivo : salta il concerto di Max-Nek-Renga : Il Maltempo in Emilia Romagna costringe ad annullare l’appuntamento di domani sera all’Unipol Arena di Bologna per il concerto di Max Pezzali-Francesco Renga-Nek prevista nell’ambito del tour del trio di artisti. Nella giornata di domani, infatti, sono previste abbondanti nevicate che impedirebbero il normale svolgimento del concerto. L’appuntamento con i fan è spostato al 18 aprile, i biglietti precedentemente acquistati ...

Maltempo sull'Italia - Bologna imbiancata dalla neve. FOTO : Maltempo sull'Italia, Bologna imbiancata dalla neve. FOTO I fiocchi sono caduti sul capoluogo emiliano nella notte e in mattinata a causa della perturbazione arrivata sulla Penisola . E le precipitazioni nevose potrebbero continuare anche venerdì e sabato. In azione il piano neve preparato dal ...

Maltempo Emilia-Romagna : nevica a Bologna - “massima prudenza negli spostamenti” [VIDEO] : Come previsto, sta nevicando a Bologna: “Sui colli i mezzi spargisale e spalaneve sono operativi da ieri sera, in pianura da stanotte, in particolare vicino a scuole ospedali e percorsi principali“, spiega l’assessore alla Sicurezza urbana integrata e alla Protezione civile, Alberto Aitini. “Non ci sono state segnalate situazioni di criticità ma nel caso siamo qui e siamo pronti ad intervenire! Ci vuole ovviamente massima ...

Maltempo - a Bologna scatta il piano neve : “In auto solo se serve” : scatta il piano neve del Comune di Bologna, alla luce dell’allerta meteo per le prossime ore. Sono pronti a partire 37 mezzi spargisale e 196 spazzaneve, oltre alle 39 squadre dedicate alle attivita’ manuali. E’ iniziato dal pomeriggio di oggi, fa sapere Palazzo D’Accursio, il monitoraggio tecnico del territorio comunale e dalle 20 saranno attivati gli spargisale in collina per la salatura preventiva delle strade. Poi ...

Maltempo : rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità - treni Firenze-Bologna dirottati su Prato : A causa di rami caduti per il Maltempo sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, un treno proveniente da Bologna nel pomeriggio è rimasto fermo per circa due ore vicino all’imbocco della galleria di Firenze Castello. Per oltre 90 minuti i treni della linea Av Bologna-Firenze sono stati dirottati sulla direttrice di Prato. L'articolo Maltempo: rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, treni Firenze-Bologna dirottati su ...

Meteo - Maltempo in tutta Italia : neve a Bologna - collegamenti interrotti con le isole : L'Italia è sotto l'effetto di un'estesa perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni e venti forti su gran parte del Centro-Sud, mentre al Nord- Est c'è neve...

Neve a Bologna : imbiancato il capoluogo - spazzaneve in azione. Quanto durera' il Maltempo : Torna l'inverno in Emilia, imbiancata Bologna! Continua a nevicare nel capoluogo. SpazzaNeve in azione. L'inverno è tornato a ruggire sul nord Italia, in particolare sulle regioni nord-orientali...

Maltempo - Terna : “nessun problema sulla rete di Bologna e Firenze” : Nessun problema sulla rete di Terna nell’area di Bologna e Firenze, colpita dal Maltempo. Lo fa sapere l’operatore, spiegando che “limitatamente all’area del comune di Sarsina (Forli’) dove e’ situata la cabina primaria di Quarto, a causa delle forti nevicate, si e’ verificato un disservizio sulla rete di alta tensione”. I tecnici della societa’ “sono prontamente intervenuti per cercare ...

Maltempo : neve a Bologna - Capri isolata : 12.03 La neve caduta copiosa su molte aree alpine, questa mattina ha colorato di bianco anche Bologna. La città emiliana si è preparata ad affrontarla con 100tonnellate di sale sparso per le strade e 196 spazzaneve pronti a intervenire dove occorre. Anche sulle colline intorno a Firenze si segnalano nevicate. In Molise c'è l'allerta arancione per vento e pioggia. Il forte vento e le mareggiate nel golfo di Napoli impediscono collegamenti di ...

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso Veneto e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/29 ...

Maltempo : ecco la depressione al centro-nord - arriva la neve anche in pianura! Bologna imbiancata : Inizia a nevicare sino a quote pianeggianti sul nord-est. Forte nevicata su Bologna in atto. Maltempo/ L'aria artica sta facendo il suo ingresso proprio in queste ore sulla nostra penisola,...

Maltempo nel week end - vortice invernale sull'Italia - neve a Bologna : "Si apre una fase instabile e dai risvolti invernali sulla Penisola per lo sbilanciamento dell'anticiclone delle Azzorre verso la Scandinavia e per l'arrivo di aria fredda che interesserà molte ...