Maltempo | Autostrade | Evitare spostamenti in zone a rischio

Maltempo e neve - Autostrade per l’Italia : evitare gli spostamenti nelle zone a rischio : Sono attese dalle prime ore di domani domenica 25 febbraio precipitazioni nevose sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Firenze e sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Pesaro: lo riferisce Autostrade per l’Italia, che invita a non mettersi in viaggio nelle zone più a rischio. Nel pomeriggio-sera le nevicate potrebbero estendersi sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pesaro e Ancona e sulla A1 tra Chiusi e Frosinone. Lunedì le nevicate ...