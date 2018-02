Maltempo | 2 milioni di metri cubi d’acqua invasati nella diga di Mercatale

Maltempo Trentino : 2 milioni di mutui agevolati per l’agricoltura : Cooperfidi e Provincia autonoma di Trento mettono a disposizione delle aziende agricole colpite da grandinate e trombe d’aria, verificatesi nei mesi di luglio e agosto 2017, un plafond di 2 milioni di euro per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a copertura delle spese di ripristino di impianti e colture. La durata massima è di 5 anni con ammortamento in rate semestrali. L’importo del prestito non potrà essere ...

Maltempo - la tempesta Friedrike in Germania : danni per 500 milioni di euro : La tempesta Friederike ha provocato danni per 500 milioni di euro in Germania, secondo le cifre a cui ha fatto riferimento l’associazione delle compagnie assicurative. Un bilancio pesante, in termini economici, ma non paragonabile a quello che lasciò in eredità l’ondata di Maltempo di 11 anni fa: la tempesta Kyrill, infatti, provocò danni per 2 miliardi. Niklas, che spazzò la Germania nel 2015, costò ai tedeschi 590 milioni di ...

Maltempo Basilicata : dalla Protezione civile 10 milioni di euro per la neve del 2017 : Dopo le risorse destinate alle imprese agricole per i danni delle nevicate di gennaio 2017 (7,7 milioni di euro), arrivano i fondi della Protezione civile per lo stato di emergenza determinato dagli stessi eventi: lo ha reso noto la presidenza della Giunta regionale di Basilicata. Le risorse assegnate alla Basilicata ammontano a dieci milioni e 100 mila euro, di cui otto milioni e 100 mila euro da risorse nazionali, e due milioni dalla legge di ...

Maltempo Basilicata : 7.5 milioni all’agricoltura per le nevicate e gelate del 2017 : Ad oggi è di 7,5 milioni di euro la dotazione finanziaria disponibile in Basilicata per i danni causati dalla nevicata di un anno fa di cui 6,5 milioni da parte del Dipartimento Politiche agricole della Regione, grazie al bando Psr di prossima uscita, che si aggiungono alla somma di 1.011.536 euro destinati dal Mipaaf alla Regione Basilicata (comprendenti per la prima volta anche i danni alle produzioni) su un totale di circa 14 milioni di euro ...

Maltempo Basilicata : 7 - 5 milioni per danni dalla nevicata di gennaio 2017 : “Ammontano ad oggi a 7,5 milioni di euro le risorse che sono disponibili per i danni causati dalla nevicata del gennaio 2017, di cui 6,5 milioni da parte del Dipartimento Politiche agricole, grazie al bando Psr di prossima uscita, che si aggiungono ai 1.011.536 euro destinati dal Mipaaf alla Regione Basilicata, comprendenti per la prima volta anche i danni alle produzioni, su un totale di circa 14 milioni di euro di disponibilità nazionale ...

Maltempo Livorno - Rossi : “La Regione Toscana investirà 64 milioni” : “Stiamo tenendo un buon ritmo. Contiamo di investire i 64 milioni di euro che abbiamo a disposizione entro la conclusione del mio mandato, cioè entro il settembre 2018“. Lo ha detto stamani a Livorno il commissario post alluvione e presidente della Toscana Enrico Rossi, stilando nei suoi uffici al genio civile un bilancio sintetico dei primi 4 mesi di commissariamento. “Ad oggi – ha aggiunto Rossi – la Regione ci ha ...

Maltempo in Emilia - la giunta a Parma : stanziati 2 milioni per le urgenze : Subito al lavoro per fare il punto della situazione e organizzare gli interventi necessari ad affrontare l’emergenza e al ritorno alla normalità. Alle 6.30 di questa mattina, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alla Protezione civile, Paola Gazzolo, hanno partecipato a una prima riunione a Colorno, in provincia di Parma, insieme alla sindaca, Michela Canova, e a Prefettura, Forze dell’Ordine, Vigili ...

Maltempo - Coldiretti : “Centinaia di ettari di campagna sott’acqua - milioni di danni” : Centinaia di ettari di campagna sott’acqua, vigneti e coltivazioni di cereali e foraggio sommersi, stalle ed edifici rurali danneggiati, animali morti o dispersi, piante divelte e black out elettrici, ma anche frane e smottamenti nelle aree rurali che hanno provocato milioni di euro di danni. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo con esondazioni dei corsi di acqua, vento ...