Malagò | risultati importanti | è stata la quarta Olimpiade migliore di sempre all' estero

PyeongChang 2018 - Malagò : 'in Corea non solo per i risultati - ma anche per promuovere il Paese' : ... che prenderanno ufficialmente il via venerdì 9 febbraio , alle 12 ora italiana, le 20 ora locale, trasmessa live in chiaro dalla Rai canale Rai 2 , streaming Raiplay, diretta dalle 11.45, e il ...