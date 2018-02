Ma i vecchi non sono dei rifiuti

Antonio Zequila/ E la chirurgia estetica : “Mi sono rifatto - non mi piace invecchiare” (Pomeriggio 5) : Antonio Zequila a Pomeriggio 5: il rapporto con la chirurgia estetica e l'età che avanza. “Mi sono rifatto, non mi piace invecchiare”, ha dichiarato l'attore. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:21:00 GMT)

Striscia - Graci – Panicucci fa paura ai vip : ‘Mattino5 non è per vecchi!’ : Striscia la notizia: Valeria Graci imita Federica Panicucci e spaventa i famosi Federica Panicucci torna a Striscia la notizia e mette paura ai vip. No, non ci riferiamo alla conduttrice di Mattino5 in persona, ma alla sua imitatrice, la comica Valeria Graci. Nella puntata di ‘Striscia’ di mercoledì 21 fdbbraio 2018, infatti, il programma di Mediaset ha mostrato una arrabbiatissima Graci-Panicucci che spaventa alcuni personaggi ...

“La paura? Non so cosa sia”. Guai a chiamarlo ‘vecchietto’ : a 88 anni - questo anziano signore si trova di fronte una possibile tragedia. Senza pensarci - interviene così. Il web ora celebra il suo nuovo eroe : Una donna che urla, cinque persone attorno a lei che la stanno aggredendo vigliaccamente. Lui, John Nixon di 88 anni, veterano inglese, non c’ha pensato due volte: invece di far finta di niente si è lanciato sui malviventi ed è riuscito nell’impresa di metterli in fuga ed evitare una tragedia. “La parola paura non rientra nel mio dizionario”, ha affermato poi l’anziano, che nella lotta ha messo in pratica le ...

Mondiali 2021 Cortina e viabilità. Mauro De Carli : 'No al prolungamento dell'autostrada. Un progetto vecchio non in linea con una visione ... : 'I due interventi prosegue il sindacalista che evidenziano più una necessità di primogenitura sugli stessi temi che la concreta voglia di lavorare in sinergia sullo sviluppo dell'economia provinciale,...

Niente scritta 'non trasferibile' "Devo pagare 12mila € di multa"vecchi assegni - si rischia. Le regole : LA STORIA/ "Ho fatto un assegno da 1.500 euro come regalo di nozze a mio figlio. Ho dimenticato la dicitura "non trasferibile". Ora 6mila € di multa a testa Segui su affaritaliani.it

Altro che la 'vecchia' de Lo Stato Sociale - ecco le 5 atlete over 60 che non temono l'età : Dopo aver visto la ballerina Paddy Jones ballare con Lo Stato Sociale a Sanremo pensavamo che lei fosse un'eccezione tra le donne over 60. Invece, dobbiamo ricrederci soprattutto vedendo queste 5 ...

Ornella Vanoni da Fazio svela il segreto per invecchiare bene : Ornella Vanoni ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, è stata molto diverte. Sin da quando, appena entrata in studio, ha imitato la postura di Luciana Littizzetto e ha raccontato i suoi esordi, al Piccolo di Milano, sotto la guida di Giorgio Strehler: «All’inizio avevo una paura tremenda di salire sul palco, non dico che speravo in un malore pur di non andare in scena, ma magari in qualche catastrofe naturale, senza ...

Federica Panicucci e Francesco vecchi - Tapiro da Striscia/ La conduttrice chiede scusa ma non chiarisce... : Federica Panicucci e Francesco Vecchi, Tapiro d'oro da Striscia la Notizia dopo la litigata a Mattino Cinque: lei chiede scusa ancora ma non chiarisce un dettaglio...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:00:00 GMT)

La Serie A non ama i giovani : oltre 27 anni di età media - solo a Cipro sono più vecchi : L' Italia è un Paese per vecchi, o almeno lo è nella massima espressione del suo sport più popolare. Secondo uno studio effettuato dal Cies , Osservatorio europeo sul calcio, , infatti, la Serie A è il torneo europeo che negli ultimi 8 anni ha fatto registrare la seconda media di ...

FEDERICA PANICUCCI INSULTA FRANCESCO vecchi/ Video - la conduttrice si scusa ma il web non approva : FEDERICA PANICUCCI contro FRANCESCO VECCHI: a Striscia la Notizia, è stato mandato in onda un fuori onda della conduttrice, inferocita contro il suo collega a Mattino Cinque.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:10:00 GMT)

Incredibile bufala Olga Boldrini - nonna di Laura : in realtà è la vecchia che balla : Queste sono le ore della bufala Olga Boldrini, pseudo nonna di Laura, spacciata per la vecchia che balla, ed accusata di prendere una pensione di invalidità di 8500 euro, invitando per di più alla condivisione in caso di indignazione. Siamo al cospetto di un'altra 'mattacchionatta', nata magari per gioco, almeno all'inizio, ed in cui però molti italiani hanno finito col cadere (probabilmente quelli che non hanno seguito il Festival di Sanremo ...

Sanremo 2018 - Ornella Vanoni riceve il Baglioni d'oro : 'La vecchietta sa ancora cantare' : Ornella Vanoni, la signora della musica italiana, ha incantato sul palco del Festival di Sanremo con la sua "Bisogna imparare ad amarsi" ma ha conquistato i giovani del web grazie alla battuta finale ...

Vanoni premiata ringrazia : 'La vecchietta sa ancora cantare' : Ornella Vanoni è stata premiata per la migliore interpretazione al Festival di Sanremo con il brano 'Imparare ad amarsi', scritta con Bungaro e Pacifico. Il premio Sergio Endrigo è stato istituito ...