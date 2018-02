M5S | Luigi Di Maio ' cavallo zoppo' Molti tifano per la sua caduta Insight

Elezioni - il lato B di Luigi Di Maio "Costa ministro dell'Ambiente con il M5S" : Di molti politici, per età, potrei essere il padre. Di Luigi Di Maio addirittura il nonno. E in tutti questi anni, sugli argomenti più diversi, inclusa l’enigmistica, non ho mai smesso di far funzionare il cervello. Così, se mi dicessero... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : il M5S imbarca Zdenek Zeman - tracollo di voti juventini : Al grido di 'onestà onestà' il Movimento 5 Stelle rischia di imbarcare davvero tutti. Il rischio per il candidato premier Luigi Di Maio e i suoi sodali nel mirare alla pancia dell'elettorato è di ...

Kronos - anticipazioni puntata 23 febbraio : il ministro Minniti e Luigi Di Maio - M5S - ospiti : Kronos potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi direttamente al sito internet di Rai.Tv o in alternativa accedendo all'app gratuita per dispositivi mobili Rai. L'appuntamento con ...

Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio/ Video - sul water con la foto del candidato M5S : “Meglio del Guttalax” : Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio, Video choc: sul water con la foto del candidato M5s. “Meglio del Guttalax”, dice il candidatod di Rinascimento. Il critico d'arte poi rincara la dose...(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:15:00 GMT)

Dopo il no di Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi, dopo il niet di Salvatore Settis come possibile Ministro dell'Istruzione, ecco arrivare il rifiuto dell'economista Pier Luigi Ciocca (indicato come Ministro dell'Economia) e quello di Laura Mirachian

LUIGI DI MAIO A DOMENICA LIVE/ Leader M5S sui casi Rimborsopoli - massoneria e De Falco : “l’Europa non ci tema” : LUIGI Di MAIO a DOMENICA LIVE: il Leader del Movimento 5 Stelle intervistato dalla D'Urso. Leader M5s sui principali casi di Rimborsopoli, della massoneria e del candidato De Falco(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:08:00 GMT)

Luigi Bisignani - il terribile sospetto sul 4 marzo : 'Così le schede elettorali possono favorire Luigi Di Maio e M5S' : In vista del 4 marzo, Luigi Bisignani ha un grosso dubbio che riguarda la scheda elettorale . E questo dubbio lo esprime in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'È allarme al Viminale'. Questo ...

L'intervista integrale a 'La Stampa' di Luigi Di Maio - candidato premier M5S : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, è stato protagonista di una video intervista nella redazione de La Stampa . Ecco il video integrale.

Luigi Di Maio e M5S - un condono per cancellare rimborsopoli : l'idea dei vertici del Movimento : Un bel colpo di spugna . Perché quei soldi sono andati e riaverli indietro sarà assai difficile. E per chiudere al più presto un caso che sta pesando non poco su quella immagine di 'onestà, onestà' di ...

M5S - Luigi Di Maio : “Ho chiesto ai leader di tutte le forze politiche di firmare per dimezzare stipendi degli eletti” : “Oggi ho chiesto ai leader di tutte le forze politiche di firmare questo atto di impegno e di consentire a tutte le forze politiche di impegnarsi per votare il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari e la rendicontazione dei rimborsi“. Rilancia così il candidato premier dei Cinque Stelle Luigi Di Maio dopo i giorni più difficili per il Movimento alle prese con le mancate restituzioni al Fondo per il microcredito. “Io l’ho ...

RIMBORSOPOLI M5S/ Ultime notizie - video Iene : 14 parlamentari coinvolti. Luigi Di Maio “smentito” sull'ammanco : RIMBORSOPOLI M5s, Ultime notizie: video Iene con nuove rivelazioni sul caso delle false restituzioni. Online la seconda parte dell'inchiesta di Filippo Roma: 14 parlamentari coinvolti(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:40:00 GMT)

M5S - la lista dei parlamentari che hanno restituito di più. In testa Massimiliano Bernini - Marco Da Villa e Luigi Gallo : Il parlamentare M5s che ha restituito più soldi è anche uno di quelli che erano stati messi sotto accusa da le Iene. Luigi Di Maio ha fatto l’elenco degli otto eletti uscenti che hanno mentito sui rimborsi, ma ha anche rivelato la lista dei più virtuosi. Il primo è proprio Massimiliano Bernini che al termine della legislatura può dire di aver dato indietro 334.398 euro. Di lui il candidato premier ha detto: “Abbiamo fatto le ...

Sondaggi elezioni - rimborsopoli M5S : i nomi - la contromossa di Luigi Di Maio : Anche negli ultimi Sondaggi politici elaborati da Emg Acqua, il Movimento Cinque Stelle si conferma primo partito del paese con il 26,7% delle preferenze. Nonostante il polverone rimborsopoli, il partito di Luigi Di Maio continua a restare in testa. Sondaggi elettorali, M5S primo partito I grillini rimangono in netto vantaggio rispetto al Partito Democratico e a Forza Italia, ma ampliando il discorso alle coalizioni è il centrodestra attualmente ...