ilfattoquotidiano

: M5S, Crozza-DiMaiOs va in tilt per difendersi dalle accuse per i casi di massoneria: “Ricalcolo… ricalcolo” - silviabest77 : M5S, Crozza-DiMaiOs va in tilt per difendersi dalle accuse per i casi di massoneria: “Ricalcolo… ricalcolo” - repubblica : Le risposte automatiche del leader M5s: Crozza diventa ''Di MaiOS'' - RepubblicaTv : Le risposte automatiche del leader M5s: Crozza diventa ''Di MaiOS'' -

(Di sabato 24 febbraio 2018) L’esponente del Movimento 5 Stelle, che come di consueto appare sul palco di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – nella versione software Di MAiOS , si difendeper i recentidiscoperti all’interno del Movimento fingendo di andare in: “Ricalcolo, ricalcolo. No, niente prendevo tempo. Attendere prego, cerco argomento al quale aggrapparmi… trovato: onestà, onestà.” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo M5S,va inperper idi: “Ricalcolo… ricalcolo” proviene da Il Fatto Quotidiano.