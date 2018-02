Luigi Di Maio | spunta un altro candidato che lo ha preso in giro | ' Condannato per cd

Luigi Di Maio - il grillino che vuol fare ministro della famiglia : oltre il ridicolo - chi ha scelto : Il Movimento 5 Stelle non chiude a forme di collaborazione post-voto. A patto che si tratti di convergenze sul loro programma. Luigi Di Maio delinea i possibili scenari del 5 marzo. Il sogno grillino ...

Luigi Di Maio - il caso imbarazzante del grillino indagato Salvatore Caiata : 'C'è una mano rossa e blu dietro' : Con il passare delle ore, cresce il sospetto del grillino Salvatore Caiata che dietro la bufera giudiziaria che lo sta travolgendo ci sia una regia occulta, qualcuno - neanche pochi - che avrebbero ...

'Non è che...'. Dal Quirinale la frase che annienta la carriera di Luigi Di Maio premier : ...visto che ieri venerdì 23 febbraio si è presentato al Quirinale per sondare il suo gradimento su tre ministri grillini 'di peso' designati dal candidato premier del Movimento 5 stelle per Economia, ...

Vittorio Sgarbi al gabinetto contro Luigi Di Maio - Il video : In poche ore è subito diventato virale sulla rete il video pubblicato e diffuso ieri da Vittorio Sgarbi sulla propria pagina del social network Facebook. Il video diventato virale Un breve video di un minuto circa nel quale il critico letterario attacca duramente Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle e candidato premier per le prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il video, girato da un suo collaboratore ritrae il critico ...

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio ospite di Sky TG24. LA DIRETTA | : Il leader del Movimento 5 Stelle interviene a "Italia 18" con Fabio Vitale. Anche in streaming sul nostro sito

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : il M5s imbarca Zdenek Zeman - tracollo di voti juventini : Al grido di 'onestà onestà' il Movimento 5 Stelle rischia di imbarcare davvero tutti. Il rischio per il candidato premier Luigi Di Maio e i suoi sodali nel mirare alla pancia dell'elettorato è di ...

Il costituzionalista Michele Ainis sulla mossa di Luigi Di Maio : "La lista dei ministri al Colle prima delle elezioni è irrituale - ma non è scorretto" : Luigi Di Maio ha annunciato che presenterà la lista dei ministri 5 stelle al Quirinale prima della divulgazione pubblica. E, dunque, ancor prima di conoscere l'esito elettorale. "Un elemento di irritualità c'è - spiega il costituzionalista Michele Ainis - ma più che un tirare per la giacca il Quirinale ci si può leggeredel garbo istituzionale".Professor Ainis, questa mossa non anticipa però prerogative ...

Kronos - anticipazioni puntata 23 febbraio : il ministro Minniti e Luigi Di Maio - M5s - ospiti : Kronos potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi direttamente al sito internet di Rai.Tv o in alternativa accedendo all'app gratuita per dispositivi mobili Rai. L'appuntamento con ...

Luigi Di Maio sale al Quirinale per incontrare Mattarella ma... : Ricevere il candidato premier di una forza politica, anche se da parte del Segretario Generale, non spostano la stessa terzietà del Colle'.

Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio/ Video - sul water con la foto del candidato M5s : “Meglio del Guttalax” : Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio, Video choc: sul water con la foto del candidato M5s. “Meglio del Guttalax”, dice il candidatod di Rinascimento. Il critico d'arte poi rincara la dose...(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:15:00 GMT)

Luigi Di Maio va al Quirinale a preannunciare l'invio della lista dei ministri : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio è salito questa mattina al Quirinale dove non ha incontrato il presidente Sergio Mattarella, ma il segretario generale Ugo Zampetti. L'incontro si è svolto su richiesta dello stesso Di Maio.Di Maio ha preannunciato l'invio di una lista di possibili ministri da sottoporre a Mattarella in caso di vittoria elettorale.Ieri dal Movimento era trapelato che la lista dei possibili ministri di un ...

Luigi Di Maio : "La moglie di De Falco ha detto che non c'è stata nessuna violenza" : "Ho telefonato alla moglie di De Falco. Le ho detto che le avrei messo a disposizione i mie legali, mi ha detto che non c'è stata nessuna violenza e che la vicenda è stata oggetto di strumentalizzazione. Se fosse stata vera lo avrei cacciato". Lo ha detto il candidato premier di M5s Luigi Di Maio a 'Quinta colonna' su Rete4, riguardo alle presunte violenze del candidato M5s Gregorio De Falco alla moglie."Renzi - ha aggiunto Di Maio ...

