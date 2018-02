Luca Tommassini a Verissimo | il nuovo direttore artistico di Amici 17 tra il bullismo e i

optimaitalia

(Di sabato 24 febbraio 2018)svela tutte le sue aspettative per la sua nuova avventura addi Maria De Filippi. Colui che fa ballare l'anima ha accettato di essere ildel serale del talent di Canale 5, sancito da un fortissimo abbraccio con la conduttrice con la quale aveva già intavolato un discorso social basato su scherzi e battute. Immancabile il video con il quale Silvia Toffanin ha voluto presentare ildi17, che ha preso il posto di Giuliano Peparini. Numerose le sue precedenti esperienze in televisione, soprattutto al fianco di Lorella Cuccarini ma anche di Heather Parisi. La sua carriera assume poi tutti i connotati della portata internazionale, fino ad arrivare a essere il primo ballerino del tour della grande Madonna. Il ritorno in Italia è definitivo nel 2000, con una nuova serie di successi al fianco dei più ...