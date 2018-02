Lombardia | Presidenza Regione | bilanci trasparenti e accessibili

Api rimette al centro 'Fare Impresa' con candidati a presidenza Lombardia : Api è, come sempre, a disposizione delle Istituzioni per risolvere le istanze dell'economia reale che sostiene il Paese: le Pmi".

Api rimette al centro 'Fare Impresa' con candidati a presidenza Lombardia : ... a favore di una maggiore consapevolezza e impegno nell'attuazione di interventi consistenti da parte del futuro governo regionale, che per possibilità politica e capacità sociale ed economica è in ...

Maroni non si ricandida alla presidenza della regione Lombardia : Il consiglio nazionale della Lega ha ufficializzato Attilio Fontana, ex sindaco di Varese. Ma restano i dubbi di Forza Italia con Berlusconi preoccupato per i rischi di una sconfitta della coalizione ...

Roberto Maroni deciderà probabilmente di non ricandidarsi alla presidenza della Lombardia : Ci sarà una conferenza stampa lunedì ma l'ipotesi è stata confermata ufficialmente dal centrodestra The post Roberto Maroni deciderà probabilmente di non ricandidarsi alla presidenza della Lombardia appeared first on Il Post.